«У Шойгу не выходит». «Повар Путина» Пригожин хочет стать министром обороны РФ — военный эксперт
В ЧВК Вагнера набирают осужденных по любым статьям, но предпочитают убийц (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)
«Повар Путина», российский олигарх Евгений Пригожин, мог намеренно распространить видео, где агитирует заключенных идти на войну против Украины, ведь претендует на должность Сергея Шойгу — министра обороны РФ, предполагает военный обозреватель Денис Попович.
«По поводу этого видео в России идут определенные дискуссии — кто его слил в сеть. Есть у них определенные предположения, что Пригожин хочет стать министром обороны РФ вместо Шойгу, который сейчас находится в [изгнании]. И таким образом он демонстрирует свои возможности: „Вот у Шойгу не получается наносить поражение украинской армии, а я создаю мобилизационный ресурс, собираю людей и имею авторитет, могу сейчас претендовать на эту должность“», — рассказал в эфире Радио НВ Попович.
15 сентября в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин, приближенный к диктатору Владимиру Путину, вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.
Впоследствии Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео сборов на войну против Украины одного из российских зеков, которого было завербовано в ЧВК Вагнер.
Также выяснилось, что Пригожин завербовал в свою ЧВК и маньяка-каннибала.
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