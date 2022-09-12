«Гнать взашей» за «катастрофу». Российскую пропаганду охватили хаос, раздор и волна критики в адрес властей и военачальников РФ 12 сентября, 17:09 Сюжет Украинские военные осматривают разбитые позиции российских войск, сентябрь 2022 года (Фото:Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

Молниеносное вытеснение российских войск из Харьковской области после контрнаступления ВСУ застигло врасплох российскую пропаганду. Пока на гостелеканалах в РФ лихорадочно сочиняют объяснения локального разгрома армии РФ, военные блогеры обрушивают все более резкую критику на военное и политическое руководство России.



Хотя Вооруженные силы Украины начали активно теснить российские войска в Харьковской области как минимум с 6 сентября, Минобороны РФ несколько дней хранило молчание о поражениях своей армии. И лишь 10 сентября ведомство назвало стремительное отступление армии РФ «решением перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении».

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Однако запоздалая попытка объяснить отвод войск внесла скорее смятение в ряды российских пропагандистов и военных блогеров. НВ рассказывает об их реакции на наступление ВСУ — и о том, какие настроения могут зреть в российских элитах.

Как в России реагируют на наступление ВСУ

«Катастрофа»: что пишут о провалах оккупантов военные блогеры РФ

В среде российских военных блогеров и пропагандистских пабликах в соцсетях всю последнюю неделю ширится и нарастает критика российских военачальников, руководства Минобороны РФ, а порой и политического руководства России.

Так, пропагандист и российский боевик «ДНР» Захар Прилепин, комментируя провалы армии РФ, заявил, что «события на Харьковском направлении с полным основанием можно назвать катастрофой», описал их как результат «преступной безответственности тех, кто за это направление отвечал» и указал на провалы разведки РФ. Как и многие другие из самых воинственных голосов российской пропаганды, которые давно призывают объявить мобилизацию в России, он также фактически повторил призыв признать «спецоперацию» войной. «Специальная военная операция давно закончилась. Идет война. И я не знаю, что еще должно произойти чтобы этот факт был принят», — написал Прилепин.

Еще один прокремлевский блогер, пишущий под ником «Холомогоров», за последние дни опубликовал сам и перепостил немало публикаций с критикой официальной версии Минобороны РФ о «перегруппировке» российских войск на изюмском направлении.

Вот один из таких постов, в котором с возмущением подчеркивается, что «государственная машина [РФ] просто сдает за три (!) дня» украинские города — фактически признавая стремительный темп наступления ВСУ там, где «Турчак обещал что Россия навсегда, где еще 6 сентября выдавали паспорта РФ». «То, что происходит, вызывает у меня только ярость […], — признает автор поста, который далее саркастично комментирует официальную версию российских властей. — Мы ждем, когда враг начнет наступать на Белгород и Крым? Или в „рамках выполнения целей СВО“ мы успешно перегруппируемся с Белгородского на Воронежское направление?».

Он также констатирует, что российская «система похоже не собирается перестраиваться» и предлагает «гнать взашей „своих лояльных“ некомпетентных людей» из военного руководства РФ.

А вот сравнение постов и настроений в этом же паблике между 24 февраля и 11 сентября:

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин («Стрелков») признал «продолжающийся острейший оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение».

«Сейчас, по сути, речь нашей [российской] стороны может идти только о том, как прекратить его дальнейшее углубление и не допустить перерастания оперативного поражения — в стратегическое… Хотя, в общем, оно уже переросло. „Сражение за инициативу“ противник уже выиграл. Теперь речь должна идти о том, чтобы не дать ВСУ окружить и уничтожить крупные соединения наших войск», — написал Гиркин 10 сентября об успехах ВСУ на харьковском направлении.

А в еще одном язвительном посте в адрес российских властей он предложил им «передать в состав Харьковской области Украины часть (не менее трех пограничных районов) Белгородской области».

Многие международные СМИ и аналитики обратили внимание также на заявление чеченского главаря Рамзана Кадырова, который 11 сентября заявил в аудиозаписи в своем Телеграм-канале: «Я не стратег, как в Министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы». В заявлении, которое Институт изучения войны называет «завуалированной критикой в ​​адрес Минобороны РФ», Кадыров также назвал «обидным» отсутствие комментариев о провалах России от официальных лиц. «Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение „специальной военной операции“, я буду вынужден выходить на руководство страны, Минобороны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, офигенная я бы сказал», — своеобразно охарактеризовал Кадыров отступление войск РФ.

Отдельную волну критики и возмущения среди российских ультранационалистических пабликов спровоцировало празднование дня Москвы и открытие колеса обозрение Солнце Москвы 10 сентября. Эта церемония, в которой принял участие Владимир Путин, состоялась как раз в тот день, когда наступление ВСУ (а с ним и отступление войск РФ) приобрело пиковый масштаб.

«В армии [РФ] нет тепловизоров, нет бронежилетов, нет средств разведки, нет защищенной связи, нет достаточного количества коптеров, нет аптечек. Вы проводите миллиардный праздник. Да что с вами такое? Ну не во время же такого страшного провала», — написал Петр Лундстрем, музыкант и один из публичных голосов российской пропаганды.

Эксперты Института изучения войны еще по итогам 8 сентября констатировали, что прорыв Украины в Харьковской области подорвал доверие к российскому командованию среди оккупантов в такой степени, как это не наблюдалось с момента разгрома РФ под Белогоровкой (Луганская область) в мае 2022 года. С тех пор такого «тона и масштабов» критики среди российских пропагандистов не было зафиксировано, подчеркивают аналитики ISW. Обобщая их упреки в адрес военачальников, они выделяют несколько главных:

подразделения Росгвардии не координировали оборону или не имели возможностей предотвратить украинские контратаки;



российское командование не подготовилось к «очевидному и предсказуемому», как считают военные пропагандисты РФ, украинскому контрнаступлению;

начиная наступление в районе Балаклеи, украинские силы « полностью переиграли» российское военное командование.

Страшилки об «армии НАТО» и внезапные заявления о «невозможности победить Украину»: реакция российских ТВ-пропагандистов и «эфирных» спикеров

Другая волна внутрироссийской реакции на отступление войск РФ в Харьковской области — хаотичные попытки объяснить катастрофические новости российской аудитории.

Одна из наиболее популярных версий, которую российская пропаганда продвигает в последние дни — что в Украине с захватчиками якобы массово воюют военнослужащие НАТО.

Такую информацию распространил, к примеру, рупор российской телепропаганды Владимир Соловьев.

Схожие тезисы почти одновременно распространили многие другие прокремлевские паблики и сети. Украинский журналист Андрей Цаплиенко на контрасте напомнил, как выглядят те самые «чернокожие англоговорящие наемники из НАТО», опубликовав одну из многочисленных фотографий украинских военных в освобожденных городах и поселках Харьковской области.

Еще одно лицо российской пропаганды Маргарита Симоньян на фоне стремительного наступления ВСУ в странной форме попыталась воззвать к лживому тезису о якобы «общем прошлом» Украины и РФ. И даже упомянула украинский язык, существование которого еще недавно отрицала.

«В этой ситуации лучшая картина будущего — это общая картина прошлого. Нашего общего прошлого, недавнего. Когда все вместе, когда День Победы, когда парад, когда и русский учат, и украинский. Когда и в кокошниках, и песни поют замечательные и на одном языке, и на другом. Все вместе, все рады, все спокойны и горды тем, что мы вместе. Отличная же картина была. Я уверена, в исторической перспективе другой вариант невозможен», — заявила Симоньян.

А порой в российских телеэфирах последних дней стали появляться тезисы, которые и вовсе идут вразрез с официальной линией Кремля.



Так, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин в одном из недавних эфиров заявил, что Владимира Путина и Россию «подставили» некие люди, которые пообещали, что «спецоперация» будет быстрой и эффективной, а украинцы «сами пойдут в Россию». «Кто-то же говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся… — напомнил Надеждин, далее пустившись в еще большие откровения. — Мы подошли к черте, за которой необходимо помнить одну простую вещь: победить Украину теми ресурсами, которыми Россия пытается воевать в режиме колониальной войны — контрактники там воюют, ЧВК и так далее, мобилизации нет — невозможно абсолютно. Российской армии там противостоит сильная армия, которую сполна поддерживают экономически и технологически страны Европы».



Когда же ведущий посоветовал Надеждину «следить за риторикой» и уточнил, предлагает ли он объявить всеобщую мобилизацию в России, тот ответил: «Мое предложение — начать переговоры об окончании войны и перейти к политическим вопросам».



Что все это означает: как провалы армии РФ подрывают легитимность Путина

Аналитики Института изучения войны отмечают, что усиливающиеся среди военных блогеров публичные нападки на Сергея Шойгу и Минобороны России могут «оградить Владимира Путина от ответственности за постановку недостижимых целей вторжения» и вероятное собственноручное управление военной кампанией. Путин может возложить всю вину за неудачи России на Минобороны и высшее военное командование — даже поддержать подобную критику, чтобы и далее снимать вину с себя лично, считают эксперты ISW.

Однако международные обозреватели обращают внимание и на более широкий эффект военной критики и пропагандистской сумятицы, что все больше бросает тень на действия самого Путина.



К примеру, The New York Times пишет, что разгром российских войск в Украине «ставит перед Владимиром Путиным новый политический вызов»: он подрывает имидж «компетентности и мощи», над созданием которого диктатор трудился в течение двух десятилетий. «Сила — единственный источник легитимности Путина, — сказал в комментарии NYT Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, а ныне политический консультант, проживающий в Израиле. — А в ситуации, когда выяснится, что силы у него нет, его легитимность начнет стремиться к нулю».



Галлямов даже предположил, что события в Украине могут привести к тому, тому что окружающие российского диктатора элиты будут настаивать на назначении преемника. «Если они [ВСУ] продолжат уничтожать российскую армию так же активно, как сейчас, — сказал Галлямов об украинских силах, — то весь этот процесс может еще больше ускориться ».

По словам аналитиков, с которыми пообщалась NYT, фундаментальная проблема заключается в том, что Путина настигает его склонность вводить в заблуждение собственный народ. Ведь еще недавно он заявлял, что в войне в Украине Россия «ничего не потеряла». Теперь же очевидность неудач России «пробивает бреши» в заявлениях Кремля о том, что «российская армия якобы непобедима, что Украина пронизана коррупцией и трусостью, а Путин — блестящий геополитический стратег».



Российский политолог Татьяна Становая отмечает, что решение Кремля преуменьшить интенсивность и масштабы войны в Украине создало параллельные миры: с одной стороны, это реалии крупнейшей наземной войны в Европе за многие десятилетия, а с другой — обыкновенная московская атмосфера. По ее словам, такая стратегия основывалась на ожиданиях, что Россия быстро выиграет войну. Однако теперь неудача за неудачей делает все более сложной задачей попытку скрыть тот факт, что дела идут не по плану. «Кремль в принципе строил всю свою политику на том, что поражений быть не может, — сказала Становая. — Они не были готовы к тому, что может произойти столкновение с этим вторым параллельным миром».



Советник министра внутренних дел Украина Вадим Денисенко в интервью Радио НВ даже выразил мнение, что сейчас в России уже формируется новая ультранационалистическая оппозиция Путину.



«То, что мы видим по постам даже [пропагандистов РФ Маргариты] Симоньян, [Владимира] Соловьева, по заявлениям [российского боевика „ДНР“ Захара] Прилепина, [террориста Игоря] Гиркина, можем сказать, что в России уже формируется новая оппозиция. Эту новую оппозицию можно условно назвать ультранационалистами, желающими быть большими националистами, чем Путин. Они понимают, что конструкция политической системы, в которой существовала Россия последние 22 года, после смерти Жириновского, особенно на фоне поражений российской армии в Харьковской области, начинает меняться», — подчеркнул Денисенко.

По словам Денисенко, пока сложно прогнозировать, пойдет ли Путин на то, чтобы институционализировать этих националистов. Однако он считает «огромным плюсом» тот фак, что они сейчас «пробивают стену молчания».

«Что с этим делать? Я думаю, что ни ФСБ, ни [первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей] Кириенко, руководящий всеми избирательными кампаниями, ответа на этот вопрос не имеют. Что с этим делать дальше, они не понимают. Институционализировать их они, с другой стороны, боятся, потому что это полностью меняет всю конструкцию, в которой ты привык жить 22 года», — резюмировал вероятную позицию Кремля Денисенко.

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