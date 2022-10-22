ОПЗЖ, Наши, партия Шария и другие. В Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий

22 октября, 14:58
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В Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий (Фото:СБУ)

В Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий (Фото:СБУ)

В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.

Как сообщает СБУ, на днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу Социалистической партии Украины и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

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«Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил», — сообщили в СБУ.

Спецслужба указывает, что решение о запрещении функционирования Соцпартии принято на основании указа президента и решения СНБО. В их основе — доказательства деструктивной деятельности партии.

Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и «обычных» членов этого партийного объединения.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: Оппозиционный блок, Социалисты, Партия справедливости и развития, Наши, Держава, Блок Владимира Сальдо, Левая оппозиция, Партия Шария, Союз левых сил, Оппозиционная платформа — За жизнь и Прогрессивная социалистическая партия Украины (Натальи Витренко).

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В ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:

  • установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;
  • организации и проведении на этих территориях фейковых «референдумов».

15 сентября Верховный Суд принял аналогичное решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.

6 сентября Верховный Суд окончательно запретил Партию Шария.

27 сентября Верховный Суд окончательно запретил в Украине Прогрессивную социалистическую партию Натальи Витренко.

Еще в марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как Оппозиционная платформа — за жизнь (ОПЗЖ), Партия Шария, Оппоблок и партия Наши.

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28 марта партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ. Депутаты от фракции 21 апреля объявили о создании новой депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко. Еще часть бывших «оппозиционеров» создала депутатскую группу Восстановление Украины.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Партии Пророссийские оппозиционеры Политические партии Анатолий Шарий Партия Шария ОПЗЖ Война России против Украины

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