Верховный Суд окончательно запретил Партию Шария

6 сентября, 18:33
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Анатолий Шарий (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Анатолий Шарий (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Во вторник, 6 сентября, Верховный Суд окончательно запретил деятельность Партии Шария в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда в Telegram.

Cуд в составе коллегии судей Кассационного административного суда во вторник пересмотрел в апелляционном порядке дело № П/857/1/22 о запрете деятельности Партии Шария.

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Партия просила отменить решение Восьмого апелляционного административного суда, который запретил ее работу в Украине и передал имущество, средства и другие активы этой партии в собственность государства.

Верховный Суд принял постановление, которым оставил апелляционную жалобу Партии Шария без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменений.

«Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — подчеркнули в суде.

Ранее суд запретил ряд пророссийских партий. В частности: ОПЗЖ, Оппозиционный блок, НАШИ, Блок Владимира Сальдо, Рабочая партия Украины, Социалисты, Партия Шария, Русь единая (когда-то Партия политики Путина), Счастливая Украина, Коммунистическая партия Украины и т. д.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

https://www.youtube.com/embed/r460v094skE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Верховный суд Украины Апелляционный суд Анатолий Шарий Партия Шария

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