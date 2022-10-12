СБУ разоблачила депутата от ОПЗЖ и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области 12 октября, 16:59 Сотрудник СБУ на фоне военной техники (Фото:СБУ)

Служба безопасности задержала еще двух коллаборантов во время мероприятий на деоккупированных территориях юго-востока Украины. Они входили в состав местных оккупационных администраций и помогали агрессорам с репрессиями против украинцев.

В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении также бывшему секретарю Олешковского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, которого враг назначил «вице-мэром» захваченного города.

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В ходе расследования сотрудники СБУ собрали «безоговорочные доказательства» вины злоумышленников в преступлениях против государственной безопасности Украины.

Так, в деоккупированном Лимане контрразведка Службы безопасности задержала местную жительницу, которая добровольно согласилась сотрудничать с агрессорами.

Установлено, что после начала полномасштабного вторжения она призвала людей поддержать захватчиков. За это оккупанты предложили ей возглавить так называемое «управление труда и соцзащиты населения» во временно захваченном городе.

Перед назначением на «должность» ее направили в оккупированный Енакиево для прохождения «идеологических курсов» по ​​правилам распространения кремлевского режима.

После этого коллаборантка пыталась сформировать «штат» псевдоучреждения и проводила личные собеседования с потенциальными «кандидатами».

Также она помогала агрессорам собирать данные на участников АТО, проживавших на территории города.

В настоящее время задержанной сообщено подозрении по ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще один коллаборант задержан в деоккупированном Нововоскресенском Херсонской области. Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации.

Злоумышленник агитировал за поддержку захватчиков, пытался заставить поселковых педагогов сотрудничать с ними, а также «сдавал» украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого первого заместителя военно-гражданской администрации временно оккупированного города Олешки в Херсонской области. До этого он был депутатом местного совета от запретной партии ОПЗЖ.

Предатель присоединился к агрессорам после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению кремлевских указаний в захваченном городе.

Сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и зафиксировали маршруты его перемещения. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.