Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде, но на нардепов это не повлияет — Стефанчук 16 мая, 00:52 Цей матеріал також доступний українською Нардепы из ОПЗЖ останутся работать в Верховной Раде (Фото:ОПЗЖ)

Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Верховной Раде, но это никак не отразится на входящих в нее нардепах.



Об этом сказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

12 мая фракция ОПЗЖ официально перестала существовать в Раде, поскольку ее состав насчитывал менее 17 народных депутатов. Однако в парламенте сейчас существует Платформа за жизнь и мир, созданная депутатами бывшей ОПЗЖ.

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Стефанчука спросили, нет ли у парламента возможности лишить этих депутатов мандата.

«Да, учитывая, что количество народных депутатов в ОПЗЖ стало меньше 17, эта фракция, согласно регламенту ВР, перестала существовать в парламенте. Понятно, что это не влияет на депутатов, которые являлись ее членами», — сказал Стефанчук.

По его словам, это связано с тем, что в Конституции есть четкий список оснований лишения депутатского мандата, и Рада идет по пути, предусмотренному Конституцией Украины, и не может поступать незаконным способом.

«Мне кажется, что лучший вариант уничтожения пророссийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем им. Это будет законный способ, которым мы сможем очистить власть от прорашистских влияний», — заявил спикер Рады.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.



28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского направления. «За» проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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