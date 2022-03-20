В Украине приостанавливается деятельность ОПЗЖ, Партии Шария, Оппоблока и партии Наши — Зеленский

20 марта, 02:50
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.

«Решением СНБО на время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо», — заявил Зеленский.

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Минюсту поручили в кратчайшие сроки сделать все, чтобы эти партии были запрещены в Украине.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Оппозиционный блок Владимир Зеленский Евгений Мураев Партия Шария ОПЗЖ

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