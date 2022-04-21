В Верховной Раде нардепы от ОПЗЖ создали группу Платформа за жизнь и мир 21 апреля, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Деятельность фракции ОПЗЖ в Раде была приостановлена (Фото:НВ)

В Верховной Раде была создана депутатская группа Платформа за жизнь и мир. Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой в парламенте была приостановлена.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он сообщает, что в состав группы также вошли депутаты Верховной Рады Олег Волошин, Юрий Загородний, Владимир Кальцев, Александр Колтунович, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Суто Мамоян, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Виталий Борт, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Александр Качный, Сергей Ларин, Юлия Левочкина, Григорий Мамко, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Николай Скорик, Виктор Черный, Наталья Королевская, Юрий Солод.

Видео дня

«Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир», — отметил Гончаренко.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицали, что приостановили деятельность.

12 апреля сотрудники СБУ задержали нардепа от ОПЗЖ и кума российского диктатора Виктора Медведчука, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что политик сбежал из-под домашнего ареста.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука пыталась вывезти из Украины ФСБ России, но украинские правоохранители сорвали ее операцию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.