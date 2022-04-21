«А у нас „букет“ пророссийских партий». Глава комитета избирателей насчитал более 50 случаев сотрудничества представителей ОПЗЖ с оккупантами 21 апреля, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Представители ОПЗЖ в Верховной Раде (Фото:Олег Федонюк/Рух ЧЕСНО)

Председатель Комитета избирателей Алексей Кошель в эфире Радио НВ сообщил, что за время войны представители политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой приостановлена в Украине, не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами.

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«Я поверхностно считал, увидел более 50 случаев, когда активисты, члены, депутаты партии ОПЗЖ сотрудничали с оккупантом – с так называемыми временными администрациями, в других формах. Именно представители этой политической силы. Но стоит не забывать, что у нас есть целый политический "букет". Это и партия Шария. Это и Коммунистическая партия, которая де-факто сохранилась: у нее есть свидетельство о регистрации и юридически она работает», — отметил Кошель.

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Глава КИУ считает, что необходимо на законодательном уровне запретить деятельность этих политических сил и общественных организаций:

«Очень важно не допустить ошибку 2006 года, когда в рамках декоммунизации запретили компартию, а они уже около шести лет судятся и продолжают формально существовать. Мы должны понимать, что после завершения войны будет возрождение пророссийских партий, общественных организаций в разном формате. Здесь очень важны четкие критерии, механизмы, как запрещать их деятельность».

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, имеющих связи с РФ. Среди них ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

Затем в Верховной Раде была создана депутатская группа Платформа за жизнь и мир. Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции ОПЗЖ.

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