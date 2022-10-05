«Сидят, как зайчики, и голосуют». Как «друзья Кремля» из ОПЗЖ превратились в «патриотов» и верных союзников СН 5 октября, 13:50 Эксклюзив НВ На обломках ОПЗЖ в парламенте образовались две группы — Вадима Столара (в центре слева) и Юрия Бойко (в центре справа), которые активно начали поддерживать инициативы Слуги народа (первый слева — первый замспикера ВР Александр Корниенко, первый справа — глава фракции СН Давид Арахамия) (Фото:Коллаж НВ)

Парламентарии из экс-ОПЗЖ сменили пророссийскую риторику на проукраинскую, а из оппозиционеров мутировали в провластных депутатов. Так они пытаются уберечься от уголовных производств за коллаборационную деятельность.

В сентябре Елена Шуляк, глава партии Слуга народа (СН), в интервью НВ так охарактеризовала сотрудничество депутатов бывшей фракции Оппозиционная платформа За жизнь (ОПЗЖ) с монобольшинством: «Работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы».

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Чуть позже эксперты Рух Чесно убедились: экс-опзжешники поддерживают от 43% до 61% голосований в Верховной Раде (ВР). Тем самым они превратились в одних из ключевых союзников президентской политсилы. Ведь, как признают в самой СН, у них сегодня есть лишь около 180 постоянно «своих» голосов (при 226 необходимых для одобрения решения). И «дополнение» в виде еще 29 пришлось «слугам» ко двору.



А ведь семь месяцев назад эти три десятка депутатов изображали из себя главных оппозиционеров страны.



Жизнь оппозиционера тревожна



В начале 2022 года, когда западная разведка все чаще говорила об угрозе российского вторжения, из уст депутатов фракции ОПЗЖ раздавались постоянные призывы к «немедленному» выполнению Минских соглашений — противоречивых договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.



Делали они это чуть ли не при каждой возможности: с трибуны ВР, на согласительных советах, в эфирах телеканалов. Представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич вообще заявлял, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» не являются террористическими организациями, а его коллега по фракции Александр Колтунович предлагал Раде поддержать законы, позволяющие провести выборы и амнистию на оккупированных территориях, и начать прямые переговоры с «Л/ДНР».

Эту пластинку представители политсилы продолжали проигрывать вплоть до полномасштабного вторжения России. За три дня до него, 21 февраля, тогдашний сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время согласительного заседания ВР заявил, что Минские соглашения являются «единственным сегодня путем окончания конфликта на востоке, окончания войны».



Вечером 23 февраля ОПЗЖ стала единственной фракцией парламента, которая не поддержала введение чрезвычайного положения: 43 из 44 ее представителей во время голосования, как отмечает сайт Рады, «отсутствовали».



К тому времени часть депутатов ОПЗЖ действительно отсутствовала — кое-кто из них раньше времени сбежал из страны. Глава ВР Руслан Стефанчук заявлял, что за границу выехали около десяти представителей этой политсилы. Но оставшиеся за несколько минут до введения чрезвычайного положения горячо отрицали такую необходимость. Мол, это будет иметь «Негативные явления и последствия в макроэкономической плоскости».



Уже на следующее утро Россия запустила ракеты по всей территории Украины, а парламент на фоне взрывов и наступления российских войск ввел военное положение.



Сначала ОПЗЖ все еще пыталась продолжать произносить мантру о необходимости «немедленных» переговоров с Россией. Юрий Загородний, депутат и член политсовета этой политсилы, 25 февраля призвал украинцев требовать отставки и перевыборов власти, если та не пойдет на переговоры с Россией «в ближайшие часы». На следующий день Бойко заявил о том, что позиция политсилы не изменилась: «Мы выступаем за немедленные переговоры за прекращение военного конфликта».



Но очень скоро представителям ОПЗЖ пришлось трансформировать свою позицию на более «патриотическую». В марте Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) запретил партию (такое решение также подтвердил суд), а спустя некоторое время ее фракция в парламенте распалась на две группы. Последние, по наблюдению аналитиков Руху Чесно, начали системно голосовать за все предложения монобольшинства в парламенте. В том числе и направленные на евроинтеграцию. Хотя раньше именно против подобных инициатив ОПЗЖ стояла до последнего. Да и в целом реже всех фракций принимала участие в голосованиях.



Политическая выживаемость



«Банальное самосохранение» — так в разговоре с НВ назвал нынешнюю деятельность представителей бывшей ОПЗЖ Ярослав Железняк, депутат Голоса. «Чтобы их там половину не посадили за коллаборационизм. Или у половины не отобрали бизнес», — объясняет он.



На возможные производства по опзжешникам еще в конце марта намекала тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова. Комментируя объявление подозрения сбежавшему из страны накануне российского вторжения нардепу этой фракции Илье Киве, она отметила, что прокуроры не будут без соответствующих причин регистрировать производство на остальных депутатов ОПЗЖ.



«Между тем, хочу обратиться к депутатам ОПЗЖ — не стоит считать, что вашей деятельностью никто не интересуется, — добавила генпрокурор. — Мы расследуем достаточное количество дел, в рамках которых изучаются вопросы прямого или косвенного участия в подготовке военных действий против Украины, имущественные вопросы».



Фракцию ОПЗЖ в ВР окончательно распустили в середине мая. Но еще в апреле ее депутаты решили разделиться на две группы. Одна из них назвала себя Платформой за жизнь и мир (ПЗЖМ) — удалив из предыдущего названия слово «оппозиционная» и добавив «мир». В эту группу вошли 17 депутатов — преимущественно соратники обвиняемого в госизмене и впоследствии выменяного на наших пленных Виктора Медведчука и депутаты из сферы влияния Дмитрия Фирташа-Сергея Левочкина. Возглавил ее все тот же Юрий Бойко.



Иная группа назвала себя Восстановление Украины (ВУ), и сплотила 12 депутатов, близких к Вадиму Столару и Игорю Абрамовичу — депутатам-бизнесменам, которые сейчас скрываются, по данным издания УП, в Монако.



Железняк из Голоса не видит, чтобы эти две группы в парламенте «проталкивали» сейчас что-то свое или получили какую-то квоту за постоянную поддержку власти в Раде. «Им просто, я так понимаю, сказали: если „нет“ [не будете поддерживать], то мы у вас по беспределу мандаты позабираем и все. И они сидят, как зайчики, и голосуют», — говорит депутат Голоса.



По его мнению, выходцев из ОПЗЖ не следует считать в нынешних условиях «партнерами» сегодняшней власти, а стоит называть, скорее, «наемниками».



«Вы видели, как они голосовали за Стамбульскую конвенцию [посвящена предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия ]? — говорит он. — Посмотрите результаты: они лучше, чем у партии Голос. Завтра нужно будет голосовать за легализацию марихуаны — они бы и за нее проголосовали. Это не партнер, это исполнитель: скажут завтра что-нибудь другое сделать — они сделают».



В президентской политсиле между ПЗЖМ и ВУ все же делают определенную разницу. Влиятельный собеседник НВ в монобольшинстве на условиях анонимности сказал, что группа Столара-Абрамовича чаще поддерживает инициативы СН. Да и в целом в президентской фракции их считают «более своими».

