«Работают конструктивно». В Слуге народу заявили, что сотрудничают с нардепами ОПЗЖ

23 сентября, 18:00
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В Слуге народа говорят, что нардепы ОПЗЖ «конструктивно» работают в Раде (Фото:Верховная Рада / Facebook)

В Слуге народа говорят, что нардепы ОПЗЖ «конструктивно» работают в Раде (Фото:Верховная Рада / Facebook)

Автор: Наталья Роп

Народные избранники из запрещенной ОПЗЖ в Верховной Раде сотрудничают с президентской политсилой Слуга народа.

Об этом рассказала в интервью НВ глава партии СН Елена Шуляк.

«Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете [по вопросам государственной власти]. Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства», — заявила Шуляк.

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По ее словам, из бывшей фракции ОПЗЖ в парламенте сформировались несколько групп, одна из которых называется «За восстановление Украины».

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«Кстати, мне не очень нравится, что бывшие представители ОПЗЖ использовали такое хорошее название для формирования своей группы. Но на сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, какие те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях», — отметила Шуляк.

Она также добавила, что в настоящее время к представителей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, потому что это будет противоречить законодательству и Конституции. Однако, по ее словам, «сегодня есть лучшая политическая ситуация, чтобы такой законопроект обсуждать и вносить в сессионный зал».

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — за жизнь в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы «Платформа за жизнь и мир«, в которую вошли представители запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Возглавил ее Юрий Бойко.

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Теги:   партия Слуга народа Елена Шуляк ОПЗЖ

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