«Работают конструктивно». В Слуге народу заявили, что сотрудничают с нардепами ОПЗЖ 23 сентября, 18:00 В Слуге народа говорят, что нардепы ОПЗЖ «конструктивно» работают в Раде (Фото:Верховная Рада / Facebook)

Народные избранники из запрещенной ОПЗЖ в Верховной Раде сотрудничают с президентской политсилой Слуга народа.

Об этом рассказала в интервью НВ глава партии СН Елена Шуляк.

«Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете [по вопросам государственной власти]. Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства», — заявила Шуляк.



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По ее словам, из бывшей фракции ОПЗЖ в парламенте сформировались несколько групп, одна из которых называется «За восстановление Украины».



«Кстати, мне не очень нравится, что бывшие представители ОПЗЖ использовали такое хорошее название для формирования своей группы. Но на сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, какие те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях», — отметила Шуляк.



Она также добавила, что в настоящее время к представителей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, потому что это будет противоречить законодательству и Конституции. Однако, по ее словам, «сегодня есть лучшая политическая ситуация, чтобы такой законопроект обсуждать и вносить в сессионный зал».

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.



28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — за жизнь в парламенте.

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