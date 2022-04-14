СНБО приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Раде — нардеп 14 апреля, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что деятельность фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте приостановлена.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Его коллега от Голоса Ярослав Железняк уточнил, что такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны.



Также, по словам нардепов, из фракции ОПЗЖ вышли Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Ранее фракцию покинули девять нардепов, а подозреваемого в госизмене Илью Киву лишили мандата.

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Главой ОПЗЖ стал Юрий Бойко, а Вадим Рабинович, который еще в начале февраля улетел в Израиль, перестал быть сопредседателем фракции.

Суспільне со ссылкой на представителя ОПЗЖ Юрия Павленко сообщает, что нардепы фракции теперь будут работать как внефракционные. По словам Бойко, нардепы от ОПЗЖ планируют создать депутатскую группу.

Накануне глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что «уже в ближайшее время фракции [ОПЗЖ] не будет» в украинском парламенте.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицали, что приостановили деятельность.



12 апреля сотрудники СБУ задержали нардепа от ОПЗЖ и кума российского диктатора Виктора Медведчука, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что политик сбежал из-под домашнего ареста.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука пыталась вывезти из Украины ФСБ России, но украинские правоохранители сорвали ее операцию.

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