Теперь окончательно. Верховный суд запретил партию Натальи Витренко 27 сентября, 19:29 Наталья Витренко (Фото:Кадр видео VitrenkoNatalia via Facebook)

Верховный суд окончательно запретил в Украине Прогрессивную социалистическую партию. Ее основала бывший народный депутат Наталья Витренко.

Об этом сообщает движение Чесно из зала суда.

Прогрессивная социалистическая партия стала уже четвертой пророссийской политической силой, которую запретил Верховный суд. Сначала это решение принимал Шестой окружной административный суд, но представители партий подавали апелляции.

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Ранее Верховный суд окончательно запретил ОПЗЖ, Партию Шария и партию Социалисты.

23 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины, основанной в 1996 году Натальей Витренко.