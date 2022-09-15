Теперь окончательно. Верховный Суд запретил деятельность ОПЗЖ

15 сентября, 19:39
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ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

В четверг, 15 сентября, Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской партии ОПЗЖ. Решение о запрете партии окончательное и не подлежит обжалованию.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Также в СБУ отметили, что с начала полномасштабной войны продолжается досудебное расследование по 70 уголовным делам в отношении функционеров ОПЗЖ, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности. В рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

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20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте.

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21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского направления. «За» проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

ОПЗЖ — уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Верховный суд Украины Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ

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