Потеть следует премьеру. Кто такой пойманный на взятке в $400 тыс. Василий Лозинский и как он связан с Денисом Шмыгалем 23 января, 20:12 Эксклюзив NV Премьер-министр Денис Шмигаль и экс-замминистра Василий Лозинский (Фото:Денис Шмигаль via FaceBook)

Заместитель руководителя Минифраструктуры, пойманный на грандиозной взятке, может стать для НАБУ проводником в мир топовых коррупционеров. Но, по мнению опрошенных экспертов, шансы на это невелики.

Взятка $400 тыс. — именно при получении такой суммы 22 января НАБУ и САП задержали заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского. Вместе с ним под арест попали еще несколько человек, имя которых пока не раскрывается.



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По версии следствия, Лозинский действовал в составе преступной группировки, которая обеспечивала заключение договоров о закупках электрооборудования со стороны государства с заранее определенными фирмами. Владельцы этих предприятий должны передать должностным лицам около 300 млн. грн. Эта сумма является разницей между реальной стоимостью товаров и выплаченной государством.



В операции по разоблачению приняли участие более 150 сотрудников бюро. Проведены обыски, в ходе которых изъяли около 1 млн. грн.



Лозинский ожидает результата заседания суда по определению ему меры пресечения.



Сразу же после операции НАБУ Кабмин собрался на внеочередное заседание и уволил пойманного на взятке чиновника.



Теперь во власти открещиваются от токсичного топ-чиновника. Однако еще совсем недавно у него была там, похоже, серьезная поддержка, которая помогла Лозинскому попасть в правительство и сохранить высокий пост после объединения Минфираструктуры и Минрегиона.



Молодой карьерист



36-летний карьерный чиновник из Львова Лозинский пришел в Кабмин на должность заместителя руководителя Минрегиона в августе 2020 года.



Несколькими неделями ранее это министерство возглавил Денис Шмыгаль, который впоследствии стал восемнадцатым премьером.



Чиновники познакомились более десяти лет назад в управлении экономики и промполитики Львовской ОГА. Тогда Шмыгаль руководил этой структурой, а Лозинский там работал специалистом.

