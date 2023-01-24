Прощай, Банковая. Как Кирилл Тимошенко проиграл войну на выживание в ОП и при чем здесь Андрей Ермак 24 января, 20:31 Кирилл Тимошенко, экс-замминистра Офиса президента (Фото:НВ)

Помощь кандидату-актеру, высокий пост на Банковой, программа Большое строительство, увольнение, — так на сегодня выглядит карьера Кирилла Тимошенко. А дальше может быть и дело от НАБУ.

24 января замглавы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко покинул занимаемую должность. Как написано в указе президента, — по собственному желанию. Однако собеседники НВ в окружении главы государства уверены: Тимошенко уволили с подачи главы ОП Андрея Ермака.

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В последнем слове, опубликованном в ТГ, сам бывший замглавы ОП поблагодарил Зеленского за доверие, мэров — за конструктивные споры, а ВСУ — за защиту страны. Но ни слова не произнес о своем непосредственном шефе.

Уход Тимошенко совпал с крупнейшей за время полномасштабной войны волны увольнений в структурах власти, вызванные несколькими коррупционными скандалами в Кабмине.

Тимошенко появился в ОП с самых первых дней Зеленского на посту президента. И когда в феврале 2020-го Андрей Богдан покинул Банковую, остался там под началом уже Ермака. И хотя последний методично избавлялся от доставшихся ему в наследство замов, Тимошенко удержался. Более того, весной 2020-го он стал куратором любимого президентского детища — Большого строительства, и отвечал за координацию с облгосадминистрациями от ОП. Президентский проект прогремел на всю страну: уже за девять месяцев 2020-го в стране отремонтировали и построили около 7 тыс. дорог. Впрочем, в СМИ начали появляться расследования о существовании на рынке дорожного строительства картельных соглашений, завышающих стоимость работ. Обещали проверить использование средств и в НАБУ.