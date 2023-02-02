«Теперь всегда так будет». В команде Зеленского назвали одну из причин обысков у Коломойского, Авакова и ряда чиновников
Список пожеланий и.о. главы налоговой Киева Оксаны Датий на 2021 год, который нашли во время обыска следователи ГБР вместе с необоснованными активами на около $1,4 млн (Фото:ГБР)
Одной из причин обысков у бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и ряда чиновников Минобороны, налоговиков, экс-министра энергетики Игоря Насалика и экс-нардепа ОПЗЖ Вадима Столара стал приезд в Украину большой делегации Еврокомиссии.
Об этом сообщили NV источники в президентской команде, говорится в статье Произойдет ли прорыв в Европу? На какие реальные результаты знакового саммита Украина-ЕС может рассчитывать Киев — анализ NV.
Также они утверждают, что «теперь всегда так будет».
1 февраля стало днем масштабных резонансных обысков и кадровых «чисток» в Украине. В частности, произошли следующие события
- обыски у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова: СБУ и ГБР пришли к нему с обысками в рамках расследования дела о падении вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД;
- обыски у Игоря Коломойского: Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыск в доме олигарха по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте на 40 млрд грн;
- обыски у нардепа запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь, киевского бизнесмена-застройщика Вадима Столара — по всей вероятности, по делу о финансировании терроризма;
- обыски у представителей Государственной налоговой службы, в частности, ее киевского руководства;
- сообщения о подозрении трем фигурантам скандала с закупками продуктов для Вооруженных Сил Украины от Офиса генерального прокурора (среди них двое — чиновники Министерства обороны);
- увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы Украины;
- серия других «негласных следственных действий», о чем сообщил председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
2 февраля в Киев прибыла большая делегация Европейской комиссии, в которую вошли ее президент Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС, в частности, перспективы скорейшего начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз.
В то же время СМИ писали, что представители ЕС могут не оправдать надежды на скорейшее вступление Украины в ближайшие два года. Politico пишет, что в проекте заявления саммита речь пойдет о том, что Украину примут в блок после выполнения всех условий Еврокомиссии.
Среди условий вступления Украины в ЕС — продолжение борьбы с коррупцией, борьба с отмыванием денег и имплементация антиолигархического закона.