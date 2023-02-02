«Теперь всегда так будет». В команде Зеленского назвали одну из причин обысков у Коломойского, Авакова и ряда чиновников 2 февраля, 18:45 Список пожеланий и.о. главы налоговой Киева Оксаны Датий на 2021 год, который нашли во время обыска следователи ГБР вместе с необоснованными активами на около $1,4 млн (Фото:ГБР)

Одной из причин обысков у бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и ряда чиновников Минобороны, налоговиков, экс-министра энергетики Игоря Насалика и экс-нардепа ОПЗЖ Вадима Столара стал приезд в Украину большой делегации Еврокомиссии.



Об этом сообщили NV источники в президентской команде, говорится в статье Произойдет ли прорыв в Европу? На какие реальные результаты знакового саммита Украина-ЕС может рассчитывать Киев — анализ NV.

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Также они утверждают, что «теперь всегда так будет».

1 февраля стало днем масштабных резонансных обысков и кадровых «чисток» в Украине. В частности, произошли следующие события

2 февраля в Киев прибыла большая делегация Европейской комиссии, в которую вошли ее президент Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС, в частности, перспективы скорейшего начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз.

В то же время СМИ писали, что представители ЕС могут не оправдать надежды на скорейшее вступление Украины в ближайшие два года. Politico пишет, что в проекте заявления саммита речь пойдет о том, что Украину примут в блок после выполнения всех условий Еврокомиссии.

Среди условий вступления Украины в ЕС — продолжение борьбы с коррупцией, борьба с отмыванием денег и имплементация антиолигархического закона.