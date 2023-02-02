Произойдет ли прорыв в Европу? На какие реальные результаты знакового саммита Украина-ЕС может рассчитывать Киев — анализ NV 2 февраля, 12:10 Эксклюзив NV В украинскую столицу 2 февраля прибыла большая делегация Еврокомиссии во главе с ее президенткой Урсулой фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

От саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, команда Зеленского ожидает скорого начала переговоров по вступлению в Евросоюз. У еврочиновников несколько иные планы.



2 февраля в Киев прибыла большая делегация Европейской комиссии во главе с ее президенткой Урсулой фон дер Ляен, главой Евросовета Шарлем Мишелем и главным евродипломатом Жозепом Борреллем. Этот визит стал своеобразной быстрой подготовкой к еще более важному событию — саммиту Украина-ЕС, который также состоится в украинской столице уже на следующий день.

Видео дня

Впервые в истории в саммите Украина примет участие как кандидат на вступление в ЕС. Поэтому на это событие украинские чиновники возлагают большие надежды.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении от 31 января заявил, что ожидает «новостей для Украины». В частности, решений «партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу». А прогресс, по убеждению Зеленского, есть, несмотря на полномасштабную войну.

Премьер Денис Шмигаль на фоне евроинтеграционных новостей озвучил и совсем оптимистичный сценарий: мол, уже в этом году Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС, а через 2 года полностью быть готовой к нему.

Однако в Евросоюзе такого оптимизма пока не разделяют. Западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники пишут о том, что на саммите дипломаты отметят прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС, однако никаких обещаний по поводу возможных сроков не будут давать.

О какой-либо конкретике о вступлении не говорит и источник NV среди высокопоставленных европейских дипломатов. По его словам, и в заявлении саммита, и в ремарках лидеров будет подтверждено обязательство ЕС поддерживать Украину в дальнейшей европейской интеграции. Однако Европа готова принимать решение о следующем шаге только тогда, когда Украина выполнит все необходимые рекомендации.

Хорошо, но не все