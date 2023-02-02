Взяли за яйца по 17 гривен. ГБР задержало подозреваемых в хищении денег на продуктах для ВСУ 2 февраля, 14:39 ГБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен (Фото:ГБР)

Государственное бюро расследований задержало предпринимателей, которые продавали яйца по 17 гривен и присваивали деньги, выделенные на питание для военных Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 2 февраля.

Там рассказали, что к схеме причастны пять человек: представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей. Также задержан военный, который вел черную бухгалтерию махинаторов.

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Среди других схем махинаторов, о которых рассказало ГБР — записи в документы информации, что воинская часть получила часть продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставляли. Потом «виртуальные» продукты «списывали», будто их съели солдаты.

Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы превышает 4,6 миллиона гривен. Сэкономленные средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета, участники схемы делили между собой.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.