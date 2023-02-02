Скандал с закупками. Суд арестовал экс-замминистра обороны с залогом в более 400 млн 2 февраля, 16:13 1 февраля ГБР сообщило о подозрении уволенному замминистра обороны (Фото:ГБР)

Печерский суд Киева арестовал бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова на два месяца. Назначили многомиллионный залог, сообщает УП со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.



Обновлено в 17:35. В Госбюро расследований подтвердили, что бывший замминистра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, отправлен под стражу с альтернативой залога в 402 млн 600 тыс. грн.

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Как пишет издание, меру пресечения по ходатайству Государственного бюро расследований Шаповалову избрали в четверг, 2 февраля. Сумма залога — 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Накануне ГБР сообщило о подозрении уволенному замминистра обороны, который занимался тыловым обеспечением ВСУ. По данным следствия, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, а также закупку низкокачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для военных на сумму более 1 млрд грн.

Чиновник знал о некачественной продукции и давил на подчиненных, чтобы те принимали ее на склады и организовывали повторные проверки бронепластин, которые не прошли первые испытания, рассказали в бюро.



Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками. Также был уволен руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки. 1 февраля УП писала, что о подозрении сообщили им, а также экс-заместителю госпредприятия Промоборонэкспорт Владимиру Терещенко, который сейчас является замначальника управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.