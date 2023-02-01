Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: два топ-чиновника Минобороны получили подозрения от Офиса генпрокурора — УП 1 февраля, 11:47 Скандал с закупками Минобороны вспыхнул после журналистского расследования (Фото:gur.gov.ua)

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении трем фигурантам скандала с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины. Среди них — два чиновника Министерства обороны, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Минобороны подтвердил и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, не называя имен.



Собеседники издания рассказали, что замдиректора департамента госзакупок Богдану Хмельницкому объявили подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений ВСУ некачественными бронежилетами в количестве 5700 штук.

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Экс-замминистра обороны Вячеславу Шаповалову — за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не укомплектовали средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. Бывшему замгоспредприятия Промоборонэкспорт Владимиру Терещенко, который сейчас является замначальника управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны, — подозрение по факту завладения им госсредствами на сумму 1 340 000 «путем злоупотреблений и служебных подлогов», пишет УП.

В Офисе генпрокурора на запрос издания относительно подтверждения информации пока не ответили.

Накануне Министр обороны Алексей Резников заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения. Комментируя скандал вокруг закупки продуктов, министр сказал, что вместе с командой сделал выводы: Минобороны не смогло объяснить результаты своей работы, потому что не было достаточно открытым.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.