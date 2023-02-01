Правоохранители пришли с обысками к Авакову. Они касались авиакатастрофы в Броварах

1 февраля, 11:04
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Арсен Аваков (Фото:Нацполиция Украины)

Арсен Аваков (Фото:Нацполиция Украины)

К бывшему главе Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову пришли с обысками правоохранители. Они касались дела падения вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.

Эту информацию экс-министр подтвердил Бабелю.

Как пишет издание, во время обысков смотрели контракты на вертолеты Airbus, которые Украине поставляла Франция с 2018 года.

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Редактор: Катерина Денисова
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