СБУ пришла с обысками к нардепу Вадиму Столару

1 февраля, 12:44
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Вадим Столар (Фото:Вадим Столар/Facebook)

Вадим Столар (Фото:Вадим Столар/Facebook)

Служба безопасности Украины устроила обыски у народного депутата запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь, киевского бизнесмена-застройщика Вадима Столара, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в среду, 1 февраля.

Обыски у него вскоре подтвердил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По словам Гончаренко, они касаются «финансирование терроризма». Бабель со ссылкой на источники в СБУ пишет, что неизвестно, с чем именно связаны обыски, но проходят «по нескольким статьям».

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Сегодня прошли обыски у олигарха Игоря Коломойского, экглавы МВД Арсена Авакова, руководства налогового Киева. Также Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.

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Столара избрали в Киевский облсовет по списку блока Наша Украина в 2006-м. Спустя год стал нардепом от Партии регионов. На выборах в Раду 2019-го Столар баллотировался от ОПЗЖ, заняв 11 место в ее списке. Как пишет Чесно, его называли «серым кардиналом» Киева и застройщиком. Мэр столицы Виталий Кличко говорил, что Столар никак не может влиять на решение в Киеве, поскольку не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевского городского совета.

По данным УП, некоторые народные депутаты от запрещенной ОПЗЖ во время полномасштабной войны РФ против Украины уехали в Объединенные Арабские Эмираты. Среди них и Столар.

https://www.youtube.com/watch?v=rHKPD5GdB8M
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Обыски Вадим Столар

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