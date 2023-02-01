«Чистка» в рядах олигархов и чиновников. У Коломойского, Столара, Авакова и в налоговой обыски, руководство таможни уволено — онлайн 1 февраля, 14:02 Обыск у Игоря Коломойского связан с делом о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте (Фото:support_SSO/Twitter)

Среда, 1 февраля, стала днем масштабных резонансных обысков и кадровых «чисток» в Украине.

По состоянию на данный момент известно о таких событиях:

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Арахамия также анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы Украины. "Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - добавил парламентарий.

NV следит за деталями и последствиями громких обысков, расследований и увольнений.

14:12 Кабмин уволил руководителя таможни и двух его заместителей — Гончаренко

По информации нардепа Алексея Гончеренко, Кабмин уволил и. о. Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко и его заместителей Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.

И.о. руководителя таможни пока будет один из уцелевших в должности заместителей Сергей Звягинцев, сообщил нардеп Ярослав Железняк.



14:00 Ничего полезного для следствия обнаружено не было: Арсен Аваков прокомментировал обыски

Он подтвердил, что следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225) шесть лет назад, а следователи «вели себя корректно».

13:50 ГБР сообщило о подозрении бывшему главе Минэнергоугля — СМИ

Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом сообщает издание Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Его подозревают в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа в интересах олигарха Дмитрия Фирташа на 1,5 миллиарда гривен.

13:46 За прошлый год ГБР разоблачило на таможне преступления, нанесшие государству ущерб почти на 400 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило, что в 2022 году работники ДБР:



расследовали 576 уголовных производств по преступлениям в таможенной сфере;



по результатам было сообщено о подозрении 156 лицам;

в отношении 119 человек в суд было направлено 110 обвинительных актов;

в оконченных уголовных производствах ДБР установило сумму ущерба государству, превышающую 372 млн гривен;

в результате активной работы ГБР в конце года удалось увеличить на 1 млрд грн поступление таможенных платежей в государственный бюджет Украины.



13:34 Временный преемник Монастырского прокомментировал обыски у Авакова

И. о. главы МВД Игорь Клименко сообщил, что экспертизы по делу об авиакатастрофе в Броварах еще не завершены, версии остаются прежними.



Комментируя обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова по поводу вертолетов ГСЧС, Клименко сказал: «есть соответствующие уголовные производства и правоохранительные органы делают свою работу».

Отвечая на вопрос о том, проходят ли проверки сотрудников МВД с учетом версии о возможной диверсии, он отметил: «те поручения, которые мы получаем от ДБР и СБУ, мы выполняем».

«Мы еще ждем экспертизу. Экспертизы, я думаю, дадут следствию ответы на стоящие перед нами вопросы», — проинформировал Клименко. Он напомнил, что уголовное производство по факту авиакатастрофы расследует ДБР и СБУ, процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

13:21 СБУ разоблачила бывшего главу Департамента госзакупок Минобороны на растрате более 100 млн грн

По материалам следствия, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов, уточняется в сообщении.

По материалам СБУ, чиновнику объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

13:05 ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева на многомиллионных схемах обогащения



Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных договоренностях, сообщает ГБР. Как уточняет в Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, речь идет об Оксане Датий.

По данным ГБР, она злоупотребляла властью и служебным положением, принимая решения о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий. Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФОП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд. грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Кроме того, оперативники ДБР также исследуют образ жизни и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью около $1 млн, дом под Киевом стоимостью около $200 тыс., два автомобиля стоимостью около $150 тыс.

В соцсетях также публикуют «пожелания», которые ежегодно оставляла себе Датий, и. о. главы налоговой службы Киева:

11:57 «Зачем ему прялка?». В соцсетях обсуждают «домашний образ» Коломойского во время обыска СБУ

В среду, 1 февраля, сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности пришли с обыском к одиозному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Поводом для этого стало расследование дела о растрате нефтепродуктов на 40 млрд. гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей на «космические суммы».



И пока правоохранители заняты следственными действиями, в соцсетях обсуждают реакцию Коломойского на их визит, а также «домашний образ» олигарха, ставя его в близкие для каждого бытовые ситуации.

11:04 Аваков подтвердил обыски у него: детали

Экс-глава МВД Арсен Аваков подтвердил Бабелю и УП, что у него проходят обыски. Во время обысков работники Государственного бюро расследований изучали контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставляла Украине вертолеты. В частности, H-225, на котором разбилось руководство МВД.

Обыски проводят не только у Авакова, но и у других руководителей того времени, участвовавших в закупке вертолетов, сообщает Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Конечно, ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом», - сказал Аваков. По его словам, правоохранители формально отработали версию.