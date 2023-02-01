Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни

1 февраля, 12:13
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Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

В среду, 1 февраля, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.

«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.

По его словам, сегодня речь идет о следующем:

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«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — говорится в сообщении.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что и. о главы таможни будет назначен заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

  • министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.

https://www.youtube.com/watch?v=iexpYFL5utU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Таможня Увольнение Давид Арахамия

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