Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни
Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)
В среду, 1 февраля, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об увольнении всего руководящего состава таможни.
«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.
По его словам, сегодня речь идет о следующем:
- обыски в налоговой;
- вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по Укрнафте;
- целая серия негласных следственных действий;
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара;
- увольнение всего руководящего состава таможни.
«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — говорится в сообщении.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что и. о главы таможни будет назначен заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.
24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.
23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:
- министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.
Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.