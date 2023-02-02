На саммите Украина-ЕС могут не оправдаться надежды на скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу — Politico 2 февраля, 00:07 Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На предстоящем саммите Украина-ЕС представители Евросоюза могут не оправдать надежды на скорейшее вступление Украины в ближайшие два года.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что в проекте заявления саммита будет идти речь о том, что Украину примут в ЕС после выполнения всех условий Еврокомиссии.

Некоторые официальные лица ЕС на условиях анонимности сообщили, что такое решение принято из-за того, что некоторые правительства выступают против быстрого присоединения Украины к ЕС.

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"Между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и другими странами ЕС существовала явная напряженность по поводу формулировок относительно сроков вступления Украины в ЕС", - сообщил один из представителей правительств ЕС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 2 февраля пройдут первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией. 3 июля в Киеве состоится саммит Украина—Евросоюз.

Издание Politico сообщало, что в феврале в Киев приедет большая делегация Еврокомиссии — до 15 человек.



Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет попросил Еврокомиссию отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах к соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».



Зеленский считает, что Украина уже в 2023 году должна выйти на начало переговоров о вступлении в ЕС.