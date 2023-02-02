День до саммита Украина—ЕС. Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель приехали в Киев 2 февраля, 09:31 Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 2 февраля (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев в четверг, 2 февраля.

Об этом они сообщили в Twitter.

Это уже четвертый визит фон дер Ляйен в Киев с начала развязанной Россией полномасштабной войны. На сайте Еврокомиссии говорится, что для участия в совместном с правительством Украины заседании с ней прибыли 15 еврокомиссаров.

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«Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И, чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество», — написала фон дер Ляйен.

О приезде как о «сильнейшем сигнале поддержки» Евросоюзом украинцев заявил и Боррель. По его словам, с начала вторжения РФ помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро.

«Европа была единой с Украиной с первого дня. И будет стоять с вами до победы и восстановления», — подчеркнул дипломат.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что 2 февраля пройдут первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией. В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина—ЕС. Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС, в частности, относительно перспективы скорейшего начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз.

В то же время СМИ писали, что представители ЕС могут не оправдать надежды на быстрое вступление Украины в ближайшие два года. Politico пишет, что в проекте заявления саммита будет говорится о том, что Украину примут в блок после выполнения всех условий Еврокомиссии.