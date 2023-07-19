В Беларусь заехала уже девятая колонна Вагнера — Гаюн 19 июля, 22:51 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

В Беларуси заметили уже девятую колонну наемников ЧВК Вагнер, движущуюся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

«Эта колонна, предварительно, состоит исключительно из фур в количестве минимум 30 единиц. Некоторые фуры движутся сразу с двумя прицепами. Большинство грузовиков в колонне едет без номерных знаков», — говорится в сообщении.

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Аналитики предполагают, что фуры могут перевозить как личные вещи, оборудование/части бывшего лагеря ЧВК в Молькино, так и снаряжение, оружие, боеприпасы.

«По нашим наблюдениям, в последние дни, некоторые фуры, которые ехали в колоннах с другими машинами ЧВК Вагнер, позже возвращались в РФ, что свидетельствует о том, что фуры привозят груз, разгружают его в лагере в д. Цель и возвращаются в РФ или за следующей партией груза», — заявили в Беларускі Гаюн.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.