В Беларусь прибыла уже пятая колонна с наемниками ЧВК Вагнера — Гаюн 18 июля, 19:36 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в колонне от 90 до более 100 единиц техники (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Во вторник, 18 июля, в Беларусь прибыла пятая колонна боевиков ЧВК Вагнера. По предварительным данным, речь идет о более 100 машинах.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По данным аналитиков, утром 18 июля в Беларуси заметили четвертую колонну наемников ЧВК Вагнер, а после обеда прибыла и пятая колонна.

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Беларускі Гаюн отмечает, что в ней от 90 до более 100 единиц техники и она больше, чем предыдущая, которая была замечена утром.

Колонна движется по маршруту от границы с РФ (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей, говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, в колонне большинство автомобилей имеют номера так называемой «ЛНР», меньше авто с номерами «ДНР» и России. Также есть авто, которые совсем не имеют номерных знаков. Каждый автомобиль в колонне имеет приклеенный лист с нумерацией.

Среди техники, на которой передвигаются «вагнеровцы», есть:

пикапы,

несколько пассажирских автобусов,

микроавтобусы УАЗ («буханки»),

фуры,

легковые автомобили таких марок, как Лада и KIA,

несколько бензовозов,

Урал с прицепами.

Колонна передвигается под сопровождением ГАИ Беларуси.

Утром CNN сообщало, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону

18 июля российские СМИ сообщили, что в России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.



