В Беларусь прибыла уже пятая колонна с наемниками ЧВК Вагнера — Гаюн
Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в колонне от 90 до более 100 единиц техники (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)
Во вторник, 18 июля, в Беларусь прибыла пятая колонна боевиков ЧВК Вагнера. По предварительным данным, речь идет о более 100 машинах.
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.
По данным аналитиков, утром 18 июля в Беларуси заметили четвертую колонну наемников ЧВК Вагнер, а после обеда прибыла и пятая колонна.
Беларускі Гаюн отмечает, что в ней от 90 до более 100 единиц техники и она больше, чем предыдущая, которая была замечена утром.
Колонна движется по маршруту от границы с РФ (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей, говорится в сообщении.
По данным мониторинговой группы, в колонне большинство автомобилей имеют номера так называемой «ЛНР», меньше авто с номерами «ДНР» и России. Также есть авто, которые совсем не имеют номерных знаков. Каждый автомобиль в колонне имеет приклеенный лист с нумерацией.
Среди техники, на которой передвигаются «вагнеровцы», есть:
пикапы,
несколько пассажирских автобусов,
микроавтобусы УАЗ («буханки»),
фуры,
легковые автомобили таких марок, как Лада и KIA,
несколько бензовозов,
Урал с прицепами.
Колонна передвигается под сопровождением ГАИ Беларуси.
Утром CNN сообщало, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону
18 июля российские СМИ сообщили, что в России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера.
ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно
24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мятеж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.
Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».
В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.
Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.
В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.