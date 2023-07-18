«Нервировать» Польшу и не только. В украинской разведке рассказали, что будут делать боевики Вагнера в Беларуси 18 июля, 09:19 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Часть боевиков ЧВК Вагнера, которая прибывает в Беларусь, будет нервировать Польшу и другие европейские страны, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.



Отвечая на вопрос, какое количество «вагнеровцев» уже прибыло в Беларусь, Юсов заявил, что речь идет о сотнях — 500−700 боевиков.

По его словам, часть из них действительно будет инструкторами, они будут готовить белорусскую армию, а впоследствии, возможно, будут обучать и новые подразделения мобилизованных россиян.

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«Часть будет публично и сознательно задействована, в частности, в том, чтобы нервировать Польшу, другие страны-члены Альянса и Европейского Союза», — сказал он в эфире телемарафона.

Юсов заявил, что серьезную угрозу для ЕС «вагнеровцы» не представляют и заходят в Беларусь разоруженные, но все-таки это люди с боевым опытом и на это надо реагировать.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.