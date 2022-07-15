В ожидании штурма. Как большие города Донеччины готовятся к наступлению двух вражеских сил — россиян и холодов — репортаж НВ 15 июля, 08:23 Эксклюзив НВ Супруги Надежда и Валерий пострадали при обстреле россиянами Часова Яра (Фото:Александр Медведев / НВ)

На контролируемых Украиной землях Донецкой области сейчас находятся два типа людей: местные, не желающие покидать свои дома, и военные, которые не собираются допускать сюда врага

(Николаевка — Краматорск — Часов Яр — Бахмут)

Утром в городе Николаевка, который находится в 18 км восточнее Славянска Донецкой области, 23-летний военный медик моет из шланга автомобиль скорой помощи. На машине заметны царапины от осколков, вместо заднего стекла — картон. Когда-то 12-тысячная Николаевка, которая находится ближе к линии фронта, чем Славянск, с которого в 2014 году началась война на Востоке. Но выглядит более уютным городом, невзирая на громкие звуки обстрелов ночью. По словам местных жителей, здесь до сих пор остается жить почти половина населения — 5 тыс. человек.

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Не отрываясь от мытья скорой, медик, который сам родом из Черниговщины и находится на службе в армии с 2019-го, рассказывает НВ, переживший за месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. Он не хочет называть свое имя, но говорит охотно. В феврале его опрокинули в Луганскую область. Сначала медик находился в Новоайдаре, затем в селе Гречишкино, дальше в Северодонецке, а с 8 марта работал в Рубежном, где шли ожесточенные бои. 30 апреля медик получил пулевое ранение в грудную клетку от снайпера, выставляя крайнюю точку эвакуации для военной скорой. «Бронежилет снизил кинетическую силу пули, но срикошетила и попала в ребро», — рассказывает парень. 95% ранений, с которыми он работал в Луганской области — осколочные, остальные — шаровые.

Через полтора месяца лечения и реабилитации медик снова вернулся на службу в Лисичанск. «Ведь это лучшая работа в мире», — шутит военный, а уже серьезно добавляет, что сейчас его место на фронте, где нужно помогать украинским защитникам, а не в тылу.

В Донецкой области, по его мнению, пока спокойнее. «Это как курорт по сравнению с Рубежным», — говорит он.

Парень уверен, что Донбасс удастся удержать.

Вымытая скорая уезжает из Николаевки. Мы — тоже: отправляемся через Славянск в направлении Краматорска.

В Краматорск за последние два месяца вернулось 10 тыс. жителей / Фото: Александр Медведев / НВ

По дороге из Николаевки в Славянск включаем радио. То, что российские войска где-то рядом, слышно и через него, ведь на украинских волнах попадаем на российскую радиостанцию Вести FM. «Прорвемся, невзирая на санкции!», — раздается пропагандистский лозунг вместо рекламной паузы. А дальше следует целый эфирный блок, посвященный проблеме кондиционеров в РФ. Какой-то эксперт жалуется, что японцы ушли с российского рынка, выросла цена на их комплектующие, но не беда — остались китайцы. «То есть есть чем охлаждаться», — успокаивает ведущий. Далее эфир прерывается новостями так называемой ДНР, в которых рассказывают, что в оккупированном Мариуполе продолжается подключение абонентов к сети интернет. Радиоголос даже не упоминает, что город практически полностью уничтожен российскими авиаударами и артобстрелами.

В Славянске, который теперь становится новой горячей прифронтовой точкой и почти ежедневно страдает от обстрелов, удивляет контраст этих новостей с реальностью — беззаботные дети сидят и играют на автобусной остановке, словно войны и нет.

Сергей, военный 93-й отдельной мехбригады ВСУ Холодный Яр, с которым НВ общалось уже в Краматорске, говорит: с начала полномасштабного вторжения противник пытается выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Поэтому во враждебных планах все еще остается окружение Славянска с восточной стороны — это направление Изюм-Славянск. Но учитывая тот факт, что основные силы россиян были брошены восточнее — на Лисичанск и Северодонецк, где украинские войска дали им достойный отпор перед уходом, сейчас враг взял небольшую паузу — привести к более или менее рабочему состоянию истощенные и избитые подразделения.

Но в Донецкой области ежедневно проходят столкновения с противником, пытающимся выдвигаться как на бронетехнике, так и пехотой, рассказывает Сергей. Но украинцы сопротивляются. «Вот, например, за сутки на направлении 95-й бригады было уничтожено 15 единиц вражеской техники, а на направлении 93-й — 21-я единица», — объясняет он.

Также военный рассказывает, что существенно усилило возможности ВСУ появление на фронте американских реактивных систем залпового огня HIMARS, поражающих цели на расстоянии до 70 км. Точное применение "Хаймарсов" немного сбило россиян с толку. Но, добавляет Сергей, эти системы могут иметь ракеты, бьющие на более чем 100 км, и хорошо было бы получить их от партнеров. Ведь это позволит наносить еще больше ударов по тыловым базам врага.

Резюмируя, военный говорит, что дальнейшее выполнение боевых задач на Донбассе будет зависеть от скорости предоставления вооружения и техники.

Краматорск

Центр Краматорска выглядит очень символично: памятник Тарасу Шевченко, рядом украинские флаги, а позади жилой дом, на котором нарисован яркий мурал с надписью «возвышение».

Но настроение у жителей города сейчас далеко не приподнятое. «Зачем вы здесь снимаете?» — криком кричит на НВ женщина, сотрудница городской больницы. «Вы сейчас покажете, что у нас красивая площадь, а завтра ее разбомбят!», — продолжает гневаться она.

Со временем медицинская работница признает, что весь город очень боится обстрелов. «Я всю жизнь говорю по-русски, так сложилось, — я что, в этом виновата?», — немного успокаивается женщина. Она не понимает, зачем Россия решила «освобождать» Донбасс, ведь несмотря на то, что жители здесь говорят по-русски, жить они хотят все равно в Украине.

Глава военной администрации Краматорска Александр Гончаренко готовится к тому, что зимой город будет без отопления / Фото: Александр Медведев / НВ

Краматорск, в котором до 24 февраля проживало более 150 тыс. человек, сейчас полупуст. Но приезжавшие сюда еще несколько месяцев назад замечают странную тенденцию: люди возвращаются в город. В центре снова открылись кафе и магазины.

Александр Гончаренко, мэр Краматорска, который сейчас является главой военной администрации города, говорит: за май-июнь вернулось 10 тыс. местных. Следовательно, численность населения теперь достигает 60 тыс. человек. Призывы к эвакуации на местных больше не действуют и только раздражают, с грустью констатирует Гончаренко. Хотя город находится далеко от линии фронта, но находится под угрозой: 7 июля россияне ударили ракетой по его центральной части.

Но главные вызовы — впереди. И это не только лишь возможная активизация боевых действий, да и отопительный сезон. Донецкая область сейчас живет без газа. Ремонтники не могут добраться до поврежденной линии и возобновить газоснабжение.

Гончаренко считает, что осенью и зимой город ожидает коммунальная катастрофа. Ведь здесь 912 многоэтажек, а это 60 тысяч квартир. 70% квартир имеют централизованное отопление, 30% приходится на частный сектор. В многоэтажках с приходом холодов придется перекрывать воду, ведь трубы замерзнут.

«Вот представьте, вы живете на 8-м этаже многоэтажки. Лифты не работают [по вопросам безопасности], отопления нет, газа нет, воды нет, канализации нет», — описывает возможное будущее земляков глава города. Если все люди будут пользоваться электрообогревателями, сети не выдержат нагрузки.

Депутат СН Андрей Герус (на фото слева), советник главы ОП Сергей Лещенко (в центре) общаются с военными, которым привезли пикап / Фото: Александр Медведев / НВ

Гончаренко уже сейчас пытается достучаться до горожан. Его программа-максимум — чтобы жители многоэтажек выехали из Краматорска или хотя бы переехали к знакомым в частный сектор. Но и там нужно готовиться к трудной жизни — начать искать «буржуйки», чтобы отапливать помещение дровами и углем. «Людям придется жить всем в одной комнате, которую они смогут отапливать», — объясняет Гончаренко. Он все еще надеется, что сможет уговорить жителей временно покинуть город.

«Если бы удалось отодвинуть линию фронта на 15 км, это позволило бы возобновить газоснабжение, — говорит глава Краматорска. — Но нужно готовиться к худшему сценарию и холодам».

Часов Яр — Бахмут

Из Краматорского НВ трогается на юго-восток — в сторону Бахмута. Сейчас этот город стал едва ли не самой горячей точкой Донецкой области.

По дороге останавливаемся на одной из неработающих заправок. Небольшая волонтерская группа, которую весной создал депутат СН Андрей Герус — именно с его командой и путешествует НВ, передает здесь представителям 25-й бригады приобретенный ею пикап. Вообще, на этот раз на фронт группа привезла разным бригадам три автомобиля и беспилотника, а за 5 месяцев доставили бойцам уже более 60 пикапов.

Мурал в прифронтовом Бахмуте все еще напоминает о мирном небе / Фото: Александр Медведев / НВ

Принимая машину на заправке и подписывая документы, военный из 25-й бригады рассказывает, что сейчас на фронте работает в основном артиллерия и есть дефицит боеприпасов 122 мм калибра. «Но ждем поставку, пути решения в любом случае есть», — говорит он.

У россиян, по его словам, происходит какая-то перегруппировка. Это выглядит как оперативная пауза, но враг может сознательно вводить ВСУ в заблуждение, чтобы проводить разведку. «Но сказать, что они хотят изменить тактику боя, нельзя. У них одна тактика — выжженной земли», — объясняет военный.

В Донецкой области российскую армию ожидает больше проблем, чем в Луганской области, убежден он. Ведь здесь Украина контролирует минимум пять крупных городов, и есть много инфраструктуры, с помощью которой можно держать оборону. «Мы будем делать все, чтобы они не прошли», — уверяет военный.

Это же говорят военные в Бахмуте, куда волонтерская группа завозит еще один пикап. В отличие от Краматорска, где хотя бы в центре попадаются люди на улицах, а по самому городу до сих пор ездят троллейбусы, в 70-тысячном Бахмуте совсем безлюдно. Гражданские скрываются от обстрелов в подвалах, говорят военные. В день появления здесь НВ россияне попали в футбольный стадион.

Разрушенное обстрелами здание на въезде в Бахмут / Фото: Александр Медведев / НВ

Военные рассказывают, что сейчас главная проблема на этом участке фронта — не дефицит оружия ( и постепенно поступает), а усталость солдат: многие долгое время находились без ротации в самых горячих местах. Есть бригады, которые воюют в Донбассе без изменений личного состава уже год. «Часть людей хотя бы на две недели отпустить и они вернутся с новыми силами», — говорит один из разведчиков, с которым в Бахмуте пообщался НВ.

На все остальное у него нареканий нет. Этот боец настроен оптимистично и уверен, что ВСУ победят в битве за Донбасс.

Совсем рядом с Бахмутом находится небольшой город Часов Яр, где сейчас нет оптимизма, а есть только человеческое горе. 9 июля россияне попали в дом местного общежития, погибли 48 человек.

На месте трагедии работают уставшие спасатели, находятся напряженные военные и огорченные и раненые жители соседних домов. Среди погибших есть и гражданские, и военные.

Спасатели смотрят на общежитие в Часовом Яру, из-под его завалов достали 48 погибших / Фото: Александр Медведев / НВ

Об этом на диктофон никто в Часовом Яру не говорит на месте. Но на днях глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил в соцсетях, что в результате удара по общежитию погибли, среди прочих, военнослужащие из Тернопольщины.

«В тот вечер я сварила борщ, сделала котлеты, никто не ожидал беды», — вспоминает Надежда, жительница соседнего с общежитием дома. Она сидит на скамейке вместе со своим мужем Валерием, на поцарапанное лицо которого наложена марлевая повязка, и нервно курит.

В 21.00 раздался первый взрыв, выпали москитные сетки, вспоминает Надежда. Супруги скрылись в ванной комнате, а затем вышли на улицу за сетками. Вернулись — и произошел второй удар. Муж упал лицом в стекло, женщине повезло больше. «Достались из-под завалов и все», — рассказывает она.

А ее муж Валерий советует НВ срочно выбираться из этого опасного города.

«Я сейчас поеду, а вы? Почему не едете? Ведь может произойти новый удар», — спрашиваю у травмированного мужчины. «Тогда окончательно добьет. А если не добьет, пойду умирать в посадку», — безнадежно говорит Валерий, который все еще шокирован.

По данным Павла Кириленко, главы Донецкой областной военной администрации, на подконтрольной территории Донбасса еще остается 340 тыс. гражданского населения — это 20% от показателей, которые были до 24 февраля. Власти продолжают ежедневно призывать людей к эвакуации, а военные — готовиться к новым боям.

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