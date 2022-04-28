Оккупанты штурмуют Рубежное 3−4 раза в день, но лишь несут потери — глава Луганской ОВА 28 апреля, 13:03 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не могут прорвать оборону украинских военных в Рубежном (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты по 3−4 раза в день штурмуют город Рубежное.

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У себя в Facebook он написал, что агрессоры не могут прорвать украинскую оборону и лишь несут потери.

«Вторая армия мира» не выдерживает боев с украинскими военными. Кадыровцы бегут, россияне едут домой в пакетах. Город Рубежное враг штурмует 3−4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но лишь несут потери, а живые убегают с поля боя", — отметил Гайдай.

Видео дня

Он также опубликовал видео с пленным оккупантом, который все это подтверждает.

По словам пленного, их подразделение в Рубежном воюет уже десять суток, больше половины батальона из 265 военных «сразу же выкосило» и сейчас в батальоне осталось до 100 человек вместе с резервистами, никто из них не хочет воевать, все хотят домой, но «начальство не разрешает».

Пленный попал в российскую армию из оккупированного Луганска.

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