Оккупанты пытаются отрезать Бахмут, их атаки севернее Донецка пока безуспешны — карта боевых действий 11 июля, 08:07 Россия продолжает ракетный террор Харькова и области, на фото — последствия обстрелов 10 июля (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Остановившись на варианте частичной оперативной паузы без прекращения боевых действий, российская армия все же перегруппировывает войска и пытается вести подготовку для дальнейших наступательных операций в Украине.

Такой вывод делают в своей новой сводке аналитики американского Института изучения войны за 10 июля. Они отмечают, что такая подготовка РФ включает в себя усиленный артиллерийский огонь в критически важных районах, где армия РФ намерена создать условия для будущего наземного наступления; ограниченные «зондирующие» атаки в попытке выявить слабые места украинской обороны и выработать «соответствующие тактические ответы».

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Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские силы провели пробные ограниченные операции к северо-западу от Славянска:

армия РФ, вероятно, усиливает артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критически важных наземных коммуникаций;

российские силы провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка;

российское военное руководство продолжает создавать нерегулярные формирования для поддержания своих операций в Украине — «добровольческие» подразделения и боевые отряды частных военных компаний, частично состоящие из мужчин старшего возраста и преступников.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

ISW напоминает, что 10 июля российские войска продолжали наносить артиллерийские удары в районе Северска и обстреляли ряд населенных пунктов, но не предпринимали попыток штурма в этом районе. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы концентрируют войска в районе Белогоровки — вероятно, чтобы укрепить контроль над границей Луганской области и подготовиться к продвижению на запад. Оккупанты также, вероятно, стремятся изолировать Бахмут с запада и юга вдобавок к их усилиям заблокировать украинские линии снабжения вдоль бахмутского участка трассы E40.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

10 июля российские войска не осуществляли сухопутных атак севернее Харькова, но продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по городу и окрестным населенным пунктам. Украинский Генштаб сообщал, что российские оккупанты по-прежнему сосредоточены на попытке сдержать атаки ВСУ на этом участке фронта.

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Комментируя массированные авиационные, артиллерийские и ракетные удары РФ на южном направлении, включая удар ракетами Калибр по Кривому Рогу и зенитными ракетами С-300 по наземным объектам в Николаевской и Херсонской областях, аналитики ISW пишут о неэффективности подобного применения зенитных ракет армией РФ. Они напоминают, что такие ракеты предназначены для самолетов, а не наземных целей. Такое решение оккупантов может указывать на то, что у России заканчиваются ракеты класса «земля-земля» или детали, необходимые для систем наведения или связи ракет класса «воздух-воздух». Подкрепляет эти утверждения и тот факт, что россияне «испытывают трудности» в отражении пилотируемых воздушных операций и ракетных ударов ВСУ на южном направлении.

Инфографика: ISW

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