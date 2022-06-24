Обезображенные Россией земли. Как спасатели очищают Сумщину от того, что оставили после себя оккупанты — репортаж НВ 24 июня, 09:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Пиротехники ГСЧС Сумской области вывозят опасные снаряды на взрывплощадку (Фото:Александр Медведев / НВ)

На деоккупированных территориях Сумской области россияне оставили плохие воспоминания, а также снаряды и мины, которыми вынуждены заниматься работники ГСЧС

На небольшом придорожном рынке в селе Боромля, расположенном на Сумщине, к югу от облцентра и вблизи границы с РФ, сейчас продают два самых главных товара — клубнику и мед. Причем ягода — местная гордость: боромляне утверждают, что она самая вкусная в регионе.

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А вот продавец меда о клубнике говорить не хочет. Глядя на дорогу и разбитые обстрелами дома вокруг, он вспоминает, как в начале марта россияне оккупировали почти на месяц их село. «Туда-сюда мотались. 500 единиц техники. БМП, танки, все на свете. Очень много было военных», — рассказывает житель Боромли.

В деревне стояли и русские, и буряты, но больше всего было дэнээровцев. Мужчина вспоминает случай, когда проходил один из их блокпостов, идя к брату, живущему в другой части села. Оккупанты проверили документы и пропустили. А еще сказали, что он может ездить к брату даже на машине. «Мы только нарисуем Z на твоей машине, сядем с тобой и перевезем все, что нужно», — предложили они. «Я им говорю: мне не нужно ничего перевозить и рисовать Z на моей машине тем более», — объясняет мужчина.

Сергей Проневич в 2019-м попал в Книгу рекордов Украины, пробежав 42 км в полном военном снаряжении. Во время оккупации он стал партизаном и погиб / Фото: Ветрова Лана via Facebook

Недалеко от рынка добровольцы, приехавшие сюда из Сум в сотрудничестве со спасателями Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) разбирают камни во дворе, где раньше находилась газовая служба. После бомбежки от нее остались только завалы.

Сумчанка Наталья, один из волонтеров, приехала в Боромлю на один день. Обычно женщина работает в котельной, но это сезонная работа для холодного времени года. «Сейчас дома сижу. Вот и решила помочь общине, записалась в волонтеры добробата», — объясняет Наталья, держа в руках камни.

Доброволец из Сум (на переднем плане) помогает спасателям разбирать завалы в Боромле / Фото: Александр Медведев / НВ

По-своему вспоминает времена оккупации Боромли Олег Стрелка, спикер главного управления ГСЧС Сумщины: «Здесь был очень крутой народный мститель». И объясняет, что 32-летний Сергей Проневич, местный тренер по легкой атлетике, бросал в российские танки коктейли Молотова и передавал данные о местонахождении вражеской техники украинским военным. «Представьте себе: март, грязь, а он брал коктейли Молотова, бежал 17 км по полям и попадал ими в танки», — говорит Стрелка.

Проневич был местной легендой еще до начала полномасштабного вторжения: в 2019-м он пробежал 42-километровый марафон в полном военном снаряжении — бронежилете и каске. И попал в Книгу рекордов Украины.

Он удачно воевал против врага, но, в конце концов, россияне застрелили партизана.

Российские «сюрпризы»

НВ вместе с сотрудниками ГСЧС едет дальше на юг, в направлении Тростянца. По дороге Стрелка напоминает, что у Сумщины самая длинная граница с РФ — почти 600 км, и граничит с тремя российскими областями — Брянской, Курской и Белгородской. Поэтому, как только началось полномасштабное вторжение, регион сразу оказался в частичной оккупации.

Роман Помазан, представитель ГСЧС Сумщины, рассказывает, что взрывотехники очистили в области уже более 1,3 млн га земли / Фото: Александр Медведев / НВ

Сейчас область полностью освобождена от россиян, но когда враг отступал, оставил после себя много «сюрпризов», с которыми и приходится иметь дело ГСЧС.

Роман Помазан, начальник части гуманитарного разминирования и специальных пиротехнических работ ГУ ГСЧС Сумщины рассказывает, что в сотрудничестве со специалистами Нацполиции и ВСУ местные пиротехники очистили в области уже 1,3 млн га. А именно: дороги, объекты критической инфраструктуры, железнодорожные пути, жилищный фонд.

Водолаз передает снаряд, который нашел в водоеме неподалеку от Тростянца. / Фото: Александр Медведев / НВ

Пиротехники уничтожили в регионе более 5 тыс. взрывоопасных предметов, но продолжают находить новые.

С Помазаном НВ общался около одного из заиленных водоемов рядом с Тростянцем, пока там работал водолаз. Поскольку рядом еще весной был уничтожен вражеский танк, в котором сдетонировал боекомплект. И осталась вероятность, что не все снаряды взорвались, часть из них могла оказаться под водой, покрытой пятнами мазута. Поэтому спасатели проверяют водоем.

26-летний водолаз Николай Харченко ныряет с металлодетектором в пруд и впоследствии достает аж три 125-миллиметровых снаряда от танковой пушки. Он поочередно передает их пиротехнику, который складывает опасный груз в машину, что вывезет снаряды на взрывплощадку. «Дно очень заиленное, грязи по колено, ничего не видно», — объясняет Харченко, добавляя, что ему помог металлоискатель.

База россиян

В 20-тысячном Тростянке, находившемся под российской оккупацией до 26 марта, все еще много работы, признает Помазан.

Вместе со спасателями НВ приезжает на бывший кирпичный завод, где базировалось танковое подразделение россиян. Здесь стояли танки, БТР, в админпостройке жило 50 оккупантов. «Вокруг все было заминировано, стояли растяжки, вырыты окопы», — говорит Помазан. С территории завода русские военные обстреливали Ахтырку.

В селе Боромля Сумской области много разрушенных обстрелами домов / Фото: Александр Медведев / НВ

В производственном цехе находился состав боекомплектов, в который попала украинская артиллерия — все взорвалось, объясняет Помазан.

Лесопосадку рядом с заводом взрывотехники проверили уже давно, а вот административное здание, где жили танкисты, осматривали при журналистах.

Сапер Сергей Гармаш, работающий вместе с 7-летней собакой Луной, говорит, что она обнаружила под окном гранату. А за последние месяцы его четырехлапая помощница нашла уже три десятка таких.

Рядом ищет взрывчатку другой пес.

После того, как одна из собак почувствует запах опасности, другая должна подтвердить находку. Только после этого саперы достают ее.

Российские танкисты оставили после себя много мусора / Фото: Александр Медведев / НВ

Пока собаки работают возле админздания, а пиротехники выносят из нее найденные внутри российские противотанковые мины ТМ-62, Денис Карпенко, начальник управления ГСЧС в Сумской области, рассказывает, как спасатели работали в регионе во время оккупации. Они, по его словам, все равно тушили пожары и выезжали на вызовы, даже те подразделения, которые находились в 2−3 км от российской границы.

Оккупанты не цеплялись к пожарным, но работать все равно было очень сложно. Да, в оккупированном Тростянце не было связи, света и воды. Когда загорелось одна из 5-этажных построек, спасатели приехали, потушили пламя, но выехать за пределы города, чтобы заправиться водой, враги не разрешили. Поэтому представители ГСЧС пополнили свои цистерны, сливая воду из системы отопления здания пожарной части.

«Там, где была возможность и где не было активных боевых действий, мы пытались работать», — добавляет Карпенко.

Кинолог с собакой ищет взрывоопасные предметы в здании, где жили россияне / Фото: Александр Медведев / НВ

За время оккупации погиб его подчиненный: с утра 24 февраля командир одного из отделений спасателей ехал на работу, наткнулся на колонну вражеской техники. «Мы нашли его на следующий день в посадке: расстрелянный автомобиль и он внутри», — вспоминает Карпенко.

Тем временем пиротехники закончили свою работу и разрешения войти в заводское админздание журналистам.

Руководитель ГСЧС Сумщины Дмитрий Карпенко говорит, что спасатели выезжали на вызовы даже во время оккупации / Фото: Александр Медведев / НВ

Внутри — остатки одежды русских танкистов, кучи мусора и разрисованные «танчиками» и нецензурными надписями стены. Среди прочих — и такой: «Хочу икры и сала, меня все зае… ло».

Напоследок НВ интересуется у сумских специалистов по разминированию, как они работали до начала полномасштабного вторжения. Ребята улыбаются: мол, тогда это были редкие находки времен Второй мировой. Но теперь о них можно забыть: нынешняя война оставляет за собой много «сюрпризов», работать с которыми придется еще очень долго.

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