«Город сливать никто не будет». Почему Славянск не повторит собственную историю 2014 года, — рассказывает его мэр Вадим Лях 29 июня, 08:43 Эксклюзив НВ Мэр Славянска Вадим Лях говорит, что город готовится к наступлению россиян уже 4 месяца (Фото:ДОВА)

Глава стратегически важного для Донбасса Славянска — о готовности города к обороне, эвакуации гражданских и нынешних условиях жизни

Война с Россией в 2014 году фактически началась со Славянска — 110-тысячного города на севере Донецкой области. Тогда ВСУ сумели возобновить контроль над этим районом, от которого фронт существенно удалился. Но теперь война — уже посредством полномасштабного вторжения россиян — снова вплотную приближается к Славянску: оккупационные силы атакуют на этом направлении, пытаясь достичь своей цели — захватить всю административную территорию Донбасса.

Видео дня

Так что перед мэром города Вадимом Ляхом встают сложные вопросы — как максимально помочь ВСУ удержать Славянск и обеспечить эвакуацию его жителей.

В ноябре 2020 года Ляха вторично избрали городским головой. Тогда с ним конкурировал пророссийский кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и Неля Штепа, скандальная бывшая глава города, подозреваемая в 2014-м в поддержке сепаратистов. И хотя Лях когда-то был депутатом Партии регионов, а в 2020-м баллотировался от Оппозиционного блока, но по сравнению с оппонентами имел более проукраинскую риторику и оказался компромиссной фигурой для местных жителей.

С началом полномасштабного вторжения России Лях возглавил Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию и остается работать в городе, вокруг которого может обостриться ситуация.

О том, как город готовится к обороне, НВ поговорил с Ляхом вечером 27 июня, — утром в тот же день россияне обстреляли город кассетными боеприпасами.

— Как выглядит ситуация в городе сейчас? Увеличилось ли количество обстрелов за последнее время?

— Уже всю прошлую неделю и в начале этой, к сожалению, нормой стало то, что город обстреливается из РСЗО [реактивной системы залпового огня]. До этого это преимущественно были ночные обстрелы и, как правило, жертв удавалось избежать. Прилетало в дома, которые были или пусты, потому что оттуда уехали люди. Или если это была многоквартирная застройка, то были только внешние повреждения. Но вот в понедельник [27 июня] был обстрел кассетными снарядами из РСЗО около 8.30 утра, как раз когда люди были на улице. Один человек погиб и четверо получили тяжелые ранения. То есть город уже обстреливается из РСЗО, раньше такого не было.

— После того, как ВСУ вышли из Северодонецка, который находится восточнее, многие прогнозируют, что российская армия возобновит попытки наступления на Славянск. Как к этому готовится город?

— Если говорить о городе, то он готовится к этому уже четыре месяца. Потому что Российская Федерация, как вы помните, говорила сначала о большом окружении, потом о малом, среднем. Но в любом случае теперь понятно, что после ситуации в Северодонецке наступление [на Славянск] становится все более реальным. Попытки со стороны Российской Федерации были и на прошлой неделе, но ВСУ отражали эти атаки. Поэтому как дальше будет развиваться ситуация, посмотрим. Понятно, что такая большая концентрация российских войск — не просто так. Они приехали не для того чтобы посмотреть на Славянский курорт. Им поставлена конкретная задача. Но насколько они смогут ее выполнить? Ответ во многом зависит от наших вооруженных сил.

— Какие самые главные проблемы и главные задачи у вас сейчас?

— Самые главные два момента. Первый — это работа критической инфраструктуры. Потому что в городе остается около 23 тыс. человек, среди них большое количество детей — в районе 4 тыс. Поэтому вода, свет — это все очень важно. Но даже более важная на этом фоне эвакуация. Потому что это о безопасности людей. И задача сохранить им жизнь. Но, к сожалению, я вижу, что эвакуация идет не такими темпами, как хотелось бы.

— Волонтеры говорят, что те люди, которые хотели и были готовы уехать из Донбасса, уже уехали. В то же время остаются те, кого очень сложно уговорить. Вы пытаетесь как-то убедить людей уезжать?

— Конечно, стараюсь. Люди жалуются на канонаду. Говорю: «Уезжайте». Отвечают: «Нам некуда и не на что». Объясняю, что вас вывезут бесплатно, расселят и будут кормить. Но это не довод для них. Вижу, что люди уже привыкли к канонаде, привыкли к тому, что нет воды. Многие живут в частном секторе, где есть скважины, плюс мы развозим людям воду. Есть также гуманитарная помощь, социальные выплаты все выплачиваются. Наверное, страх оказаться подальше от собственного дома их больше пугает, чем то, что может начаться действительно сложная ситуация. Я, как руководитель города, который наблюдал за эвакуацией из Северодонецка, Лисичанска, Изюма, Лимана, которая шла через Славянск, понимаю, что те люди, которые сегодня отказываются уезжать, завтра в одном халате и в одном тапке будут убегать и умолять их срочно вывезти из-за плотных обстрелов.

Вадим Лях призывает эвакуироваться из города. На сегодняшний день выехало уже 3/4 жителей города / Фото: ДОВА

— Как сегодня организована эвакуация?

— У нас есть два направления эвакуации. Все они через Днепр. Есть основной маршрут. Если люди согласны ехать, их везут в Покровск и оттуда по железной дороге в Днепр, а дальше в другие области. На безопасной стороне их встречают благотворительные организации, волонтеры, церкви. Размещают их на турбазах, в пансионатах, снабжают питанием. Другое направление — более короткое. Мы вывозим людей в Днепр и там они сами определяются, куда им хочется ехать дальше. Можно воспользоваться такими же волонтерскими центрами, которые есть в каждой области, обратиться к ним.

Кроме того, с первых дней, как только началась эвакуация, мы эвакуируем не только тех, кто самостоятельно ходит, но и лежачих, маломобильных, людей с психическими заболеваниями, оставшихся один на один с этой бедой. Нам помогают Врачи без границ и другие организации. Врачи сопровождают их в специальном вагоне, везут в Днепр, а там уже распределяют людей по медицинским учреждениям по всей Украине, в зависимости от диагноза. Никого не бросают.

— Какие условия для жизни в городе сейчас? Электричество, газ, вода — что в городе есть, а чего нет?

— Газа уже давно нет. Воды нет практически уже месяц. Она появляется на несколько часов и исчезает, потому что невозможно починить повреждения. В некоторых районах воды нет уже месяц. Поэтому можно считать, что воды в городе нет. Так же с электроэнергией: она есть, но [оккупанты] периодически бьют по инфраструктуре и затем исчезает. Для того, чтобы отремонтировать, бригадам нужно выезжать за город — туда, где продолжаются боевые действия и куда еще больше прилетает, чем в город. Это очень сложно, поэтому город привыкает жить уже в новых реалиях. Пока многое удается отремонтировать и восстановить. Но чем дальше, тем сложнее это делать.

— Что в городе работает? Аптеки, магазины?

— Несмотря на сложную ситуацию, люди получают все необходимое. Все соцвыплаты, пенсии, субсидии — все выплачивается. Люди могут воспользоваться банкоматами, их немного работает в городе, но они есть. Можно снять начисленные деньги наличными. В городе работают все продуктовые магазины, весь необходимый ассортимент поставляется. Работает рынок, где есть и домашние продукты, молоко, кефир, творог. Также работают четыре социальных столовых — за счет бюджета мы кормим малообеспеченных. Все, кто хотят бесплатно пообедать, уже 4-й месяц мы предоставляем такую услугу. Это кроме раздачи гуманитарной помощи разным категориям граждан. Гуманитарная помощь раздается как по линии государства, так и через областную и военную администрацию Славянска. Таким же образом действуют разнообразные благотворительные организации, самостоятельно распределяющие медикаменты, продукты и другие вещи среди жителей города.

— В отличие от большинства регионов Украины, только с 24 февраля понявших, что такое полномасштабная война, ваш город знает войну с 2014-го. Чем для вас отличается нынешняя ситуация?

— В 2014 году Славянск захватили человек 50, город фактически сдали. Сегодня эта ситуация кардинально отличается. За каждый город в Украине ведутся бои. И соответственно никто ничего не отдаст. Никто не собирается что-либо сдавать и сливать. Это первое. С точки зрения условий жизни во время войны, в 2014-м город также был без коммунальных услуг и довольно долго, вплоть до освобождения. И соответственно некоторые люди уже знают, что это такое: быть без воды, без электроэнергии. Но сегодня могу сказать: несмотря на то, что уже четыре месяца идет полномасштабная война, все еще удается поддерживать инфраструктуру не только в городе, но и в области, — это взаимосвязано.

— Российская армия, судя по ее действиям, по массированным обстрелам и бомбардировкам городов, пытается уничтожить весь Донбасс. Почему россияне так себя ведут с регионом, который они, по словам, пытаются «защитить»?

— Все нарративы, которые звучали в 2014-м, — про «русский мир», сегодня сама Российская Федерация уничтожила своими действиями. Если еще были люди, которые поддерживали Россию, то сейчас их осталось мизерное количество, именно из-за таких действий России. С чем это связано? Я об этом думал. В 1990-х и 2000-х, когда был разгул бандитизма, была жизнь «по понятиям», и было понятие «для лохов». Так вот, весь этот «русский мир» — он оказался для лохов: это все — оболочка, у которой нет ничего, кроме обмана по большому счету.

— До начала полномасштабного вторжения в Славянске проживало около 100 тыс. населения, сейчас осталось 23 тыс., то есть четвертая часть. Еще рано говорить о возвращении в мирную жизнь, но как вы думаете: после войны люди вернутся в свои города на Донбассе?

— Безусловно. Как только прекратятся боевые действия, вернутся. Многие хотят возвращаться, скучают по дому. Пишут, звонят по телефону. Некоторые даже пытались вернуться. Приезжали на 2−3 дня. Но одно дело, когда ты живешь спокойно во Львовской области, и другое, когда ты приезжаешь в город, где постоянно канонада, нет воды, исчезает свет, звучит воздушная тревога. Для человека, который к этому не привык или отвык, это большой психологический стресс. Поэтому вернувшись на 2−3 дня, многие уехали снова. Люди приезжали на своем транспорте, забирали какие-то свои вещи и уезжали.

— Если будет реальная угроза оккупации Славянска, вы уедете из города?

— В плен я не собираюсь. Оставаться в городе, если он будет не под украинским флагом, я не буду.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.