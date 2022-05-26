Поезд в жизнь. Кого и как вывозит с линии огня эвакуационный рейс Покровск-Днепро-Львов — репортаж НВ 26 мая, 21:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською 23-летняя Юлия (на фото в центре) родила две недели назад в Торецке сына. Она едет с мужем Константином (на фото слева, держит сына на руках) и соседями в Днепр (Фото:Александр Медведев / НВ)

Эвакуационный поезд Покровск-Днепр-Львов, несмотря на большие риски, ежедневно вывозит сотни людей из Донбасса в более безопасные места.

Пустой поезд, следующий из Днепра в город Покровск Донецкой области, через 10 минут прибудет к месту назначения. На часах 15.10.

19-летняя девушка в больших очках тщательно собирает разнообразные бумаги, разложенные на столике купе. Это Наталья Куличковская, проводница эвакуационного рейса Покровск-Днепр-Львов, который ежедневно бесплатно вывозит людей из войны в относительный мир. Для нее это путь домой — в Покровске она родилась.



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Семья 19-летней проводницы Натальи остается жить в Покровске. Девушка очень волнуется за родных / Фото: Александр Медведев / НВ

Куличковская пошла работать на Укрзализныцю (УЗ) сразу после окончания техникума в городе Лиман Краматорского района Донецкой области, который сейчас штурмуют российские военные. «Успела отучиться. Потому что сейчас нет ни моего техникума, ни общежития. Все уничтожено», — тихо признается совсем юная проводница.



Ее взяли на работу 9 месяцев назад, три из которых пришлись на войну. Это вторая поездка девушки на эвакопоезде. «Когда я вижу, что люди едут, а моя семья до сих пор здесь, это очень больно. Я им предлагала уехать, но они не хотят», — с грустью рассказывает она.



Через 10 минут, когда поезд останавливается на железнодорожном вокзале Покровска, к вагону подходит мама Куличковской с двумя младшими братьями, чтобы коротко поговорить с дочерью.



А вокруг собираются желающие уехать.



Люди садятся на эвакуационный поезд в Покровске / Фото: Александр Медведев / НВ

По данным Донецкой областной военной администрации (ОВА) до 24 февраля на контролируемой Украиной территории области проживало 1,67 млн человек, а сейчас осталось где-то 360−370 тыс. С началом войны из региона уезжало много людей, но затем этот поток существенно сократился.



Однако в последнее время, после ухудшения положения дел на фронте и активизации наступления врага, количество эвакуированных вновь начало расти. 24 мая, когда в Покровске побывал НВ, в поезд, состоящий из 7 вагонов, садились 300 человек. Они прибыли на вокзал из разных горячих точек Донбасса автобусами волонтерских организаций.

Роман Жиленков, бывший спортивный тренер и частный предприниматель, а ныне волонтер команды Восток SOS, стоя на перроне, рассказывает НВ, что занимается эвакуацией с начала марта. Житель города Кременная на Луганщине он сначала вывозил людей с малой родины. Но затем Кременную оккупировали россияне. Жиленков успел вывезти семью в Днепр и теперь ежедневно эвакуирует жителей Бахмута.



Волонтеры Восток SOS забирают людей из Бахмута и везут на эвакуационный поезд в Покровск / Фото: Александр Медведев / НВ

Ситуация на Донбассе постепенно ухудшается, констатирует он. Большинство из тех, кто хотел уехать, уже давно это сделали. Но остались самые уязвимые категории: маломобильные люди, инвалиды, одинокие пенсионеры, у которых нет даже родственников. Хотя волонтеры до сих пор вывозят семьи с маленькими детьми, которые до последнего надеялись, что боевые действия утихнут.



Уговорить пожилых людей на эвакуацию — сверхсложная задача, говорит Жиленков. «Вечером составляешь список: записываются 20 человек. Утром начинаешь обзванивать, а их уже 10 — тех, кто согласен. Приезжаешь на место и по факту забираешь всего 7», — рассказывает он.



Женщины приехали из Авдеевки в Покровск за пенсией, эвакуироваться не хотят / Фото: Александр Медведев / НВ

Волонтер указывает на двух старушек, стоящих возле здания вокзала. Их привезли из Авдеевки на эвакуационном автобусе в Покровск. Но женщины, как оказалось, приехали только для того, чтобы получить пенсию. «Авдеевка сейчас очень сильно обстреливается, почему вы не уедете?», — интересуется НВ у одной из них, 85-летней Ани. «Мне страшно, мы в подвалах живем, но у нас уже 8 лет эти обстрелы», — объясняет она и спрашивает, как же ей теперь вернуться в Авдеевку. Что ей ответить, не знает ни НВ, ни волонтеры.



Операция Эвакуация



Начальник поезда Татьяна Вислогузова говорит, что эвакуационный рейс специфичен. «Обычно пассажиры едут поездом куда-нибудь отдыхать, либо в гости, либо в какие-то командировки. Они знают куда едут и это преимущественно счастливые люди. А здесь люди в отчаянии, они потеряли все и не знают, куда идти дальше», — объясняет она.



Работники УЗ едут из Днепра в Покровск в пустом поезде и забирают там сотни людей, выезжающих из Донбасса / Фото: Александр Медведев / НВ

На таком рейсе для работников УЗ сложна даже не организационная работа, — ее быстро наладили, а страшные рассказы пассажиров. Дело в том, что в поезде по дороге в Днепр сотрудники железной дороги еще и оформляют пассажирам документы на получение денежной помощи от государства. Потому и выслушивают много историй. «Например, вечером женщина рассказывает мне, что уехала из села, где продолжаются обстрелы, есть много разрушений, но ее дом и еще несколько домов уцелели. А утром она приходит заряжать телефон и говорит: моего села уже нет, все дома разрушены», — рассказывает Вислогузова.



Александр Бабич, менеджер отдела соцполитики филиала УЗ Пассажирская компания, начал сопровождать эвакопоезда из Донбасса с начала апреля. Вообще-то он врач, на железной дороге работает уже 28 лет, и в пути еще и проводит тренинги для персонала по оказанию первой медицинской помощи.



Александр Бабич (на фото в центре) показывает сотрудникам УЗ как оказывать первую помощь / Фото: Александр Медведев / НВ

Бабич вспоминает, как 7 апреля выехал из Киева и направился в Краматорск, где вместе с другими должен был забирать эвакуационным поездом людей. Рейс опоздал. Прибыв утром 8 апреля в Славянск, он узнал, что россияне попали ракетой Точка-У в железнодорожный вокзал Краматорска, убили 60 человек, включая детей, и ранили еще 100. Все они как раз и ожидали эвакуации. «Пассажиров [из Краматорска] привезли на автобусах в Славянск. Все были в шоковом состоянии», — вспоминает Бабич.



Он сам — местный, из Бахмута. Медицинское образование получил в Луганске, работал много лет и в Донецкой, и в Луганской областях. Его родители до сих пор в Бахмуте, где ситуация с каждым днем ухудшается. Но даже ему, человеку, который помогает другим эвакуироваться, пока не удалось уговорить родных уехать.



После обстрела краматорского вокзала рейс из Покровска остался единственным пассажирским железнодорожным путём из Донецкой области. «Конечно, нам страшно, — только идиот не боится. Но мы все вместе здесь боимся. Поэтому как-то меньше страха на каждого приходится», — говорит Бабич.



Трагическая старость



На вокзале в Покровске поезд стоит чуть дольше часа. По расписанию он должен отправляться в 16:30, а по факту — как получится. Пассажиры прибывают не одновременно, а группами. Лежачих привозят скорые или волонтерские микроавтобусы: в поезде есть специальный вагон с подъемником для перевозки маломобильных.



Именно в нем, во время обратной поездки в Днепр, НВ встретил двух сестер: 75-летнюю Екатерину и 67-летнюю Раису. Обе уехали из одного села близ Бахмута. Решились на эвакуацию после того, как в Лимане погибли близкие родственники — целая семья. «Это произошло на прошлой неделе. И тогда мы решили, что нам пора ехать», — говорит Екатерина сквозь слезы.



Сестры Раиса и Екатерина уезжают со своим братом (на полке), который уже 27 лет прикован к постели / Фото: Александр Медведев / НВ

На полке купе, на которой сидят сестры, в памперсе лежит их 73-летний родной брат Александр. Инвалид детства, он последние 27 лет прикован к постели, пережил инсульт и три года живет с катетером. «Возле него нужно быть ежеминутно, он нуждается в постоянном уходе», — объясняет старшая сестра.



Волонтеры пообещали, что брата в Днепре положат в больницу. А где будут жить сестры, они еще не знают. «Я сама уже вся изогнута, еле хожу. Кто думал, что в старости нам придется так убегать?», — говорит Екатерина.



Но она верит, что вместе с родными вернется домой. «Мы верим в наших защитников и защитниц, посылаем им ежедневно ангела-хранителя», — подключается к разговору Раиса.



У пенсионера Ивана (на носилках) за несколько месяцев до войны умерла жена. Он остался один и передвигаться самостоятельно не может / Фото: Александр Медведев / НВ

В этом же купе едет еще один мужчина — 72-летний Иван из Бахмута. Его в поезд заносили на носилках. «Вам есть к кому ехать?», — очень громко спрашивает НВ у пенсионера, который плохо слышит. «Нет. У меня в Харькове вообще никого нет», — отвечает тот. «Дед, мы же в Днепр едем!» — уточняет Раиса. «В Днепр? Но какая разница, у меня нигде нет никого», — говорит Иван. За месяц до войны он похоронил жену и остался один. Уезжать не хотел, — его забрали волонтеры, поскольку в городе уже некому было за ним ухаживать.

Рожденные в войне



Из специализированного вагона, в котором кроме прикованных к постели стариков в этот день в отдельном купе везли еще и лежачую душевнобольную женщину, НВ перешел в плацкарт. Там медики измеряют давление людям, работники УЗ заполняют документы пассажирам, чтобы на вокзале они смогли получить денежную помощь.



Здесь всем хватает места: людям, собакам, котам, больным и здоровым. Люди не выдвигают каких-либо претензий.



Вот семья с младенцем. Две недели назад 23-летняя Юлия родила в Торецке мальчика Артема. Это ее второй ребенок, но зарегистрировать малыша она пока не смогла: свидетельство о рождении в Торецке сейчас получить невозможно. Город, находящийся всего в 25 км от оккупированной еще в 2014-м Горловки, ежедневно страдает от ужасных обстрелов.



Теперь Юлия, ее муж Константин и соседи — бабушка Людмила и ее 18-летняя внучка, выбираются вместе в безопасное место. «В Торецке 3 месяца нет воды. Так и рожала», — рассказывает Юлия. Родственников в других регионах ни у нее, ни у мужа нет. Они надеются найти жилье в Днепре.



«Сидишь в доме, тишина, а потом, как все начнет трястись. Мы с младенцем убегали в подвал, я его одеялом накрывала», — рассказывает молодая мама о последних днях жизни в Торецке. Уехать семья решила после того, как обломок снаряда упал прямо под дверь их дома.



«У меня 10 курочек, выйду во двор им травки нарвать, а тут „пиу, пиу“ и я убегаю в дом, — описывает звуки вражеских обстрелов соседка Людмила, которой за день до эвакуации исполнилось 73 года. — Мы только выехали из города и через 20 минут у нас женщину на базаре убило».



В поезде у каждого — своя история, связанная с войной. Например, Наталья и ее сын Давид: они долгое время не эвакуировались из Авдеевки из-за домашнего любимца — 9-летнего черного лабрадора Рафаэля. Грустная собака, лежа рядом с ними на вагонной полке, привлекает внимание своими большими размерами и молчаливостью. «В городе очень много брошенных животных, на это больно смотреть», — признается Наталья.



Наталья из Авдеевки долго откладывала выезд из Авдеевки из-за 9-летнего лабрадора Рафаэля / Фото: Александр Медведев / НВ

Также ей больно смотреть на разрушение Авдеевки, которая и так сильно пострадала за годы войны. В 2014-м женщина уже выезжала из города к маме в область. Теперь это невозможно — туда зашли враги. «Трудно даже к родственникам ехать. Меняется их жизнь и твоя. А оставлять все, понимая, что ты едешь в никуда — это больно и сложно», — объясняет Наталья.



Удручающую атмосферу рейса разбавляет детский смех. Это балуются маленькие дети, только что познакомившиеся между собой. Они едут в одном купе: семья из Бахмута — Даша, ее муж Саша и двухлетний Мирон, а также Екатерина с двумя детьми из поселка Очеретино.



10 июня младшему сыну Екатерины Валентину исполнится 2 месяца. Она рожала в Покровске и была единственной роженицей в этот день в больнице. «24 февраля началась полномасштабная война, а вам скоро рожать. Что вы чувствовали в этот момент?», — спрашивает НВ у женщины. «Я нормально, а вот муж кричал, что мы сильно поспешили с ребенком», — вспоминает она.



Семья из Бахмута. Даша, ее муж Саша и двухлетний Мирон спешат на эвакуационный рейс / Фото: Александр Медведев / НВ

Около 20:00 эвакуационный поезд прибывает в Днепр, в котором большинство эвакуированных выходит. Лишь некоторые из них следуют дальше, во Львов.



За три месяца войны эвакуационными рейсами УЗ из Донбасса, по данным Донецкой ОВА, выехало более 258 тыс. человек. Из них 62 тыс. — из Покровска.



Утром 25 мая, на следующий день после того, как НВ проехался эвакуационным рейсом, россияне обстреляли Покровск, считавшийся относительно спокойным городом. Пока это не остановило эвакуацию: в тот же день поезд Покровск-Днепр-Львов вновь вывез несколько сотен человек в более безопасные места.



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