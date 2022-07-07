Такого мощного удара по центру Краматорска еще не было — мэр 7 июля, 23:33 Последствия удара по центру Краматорска (Фото:Оперативный Краматорск/Telegram)

Мэр Краматорска Донецкой области Александр Гончаренко заявил, что 7 июля российские военные совершили по центру города самый мощный удара с начала полномасштабного вторжения РФ.



«Удар произошёл в 12:30, прилет был в 500 метрах от исполкома — фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами с самолета — завтра специалисты дадут точное заключение. Такого мощного удара по центру города ещё не было — дрожали все окна исполкома», — заявил Гончаренко.

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Мэр Краматорска отметил, что в данный момент в городе продолжают работать коммуникации, проблемы есть лишь с поставками газа.

В четверг, 7 июля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Удар пришелся по центральной части города.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, еще шесть были ранены.



Фото: НВ

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