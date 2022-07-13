Украина договаривается с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS — Вениславский 13 июля, 20:27 Работа РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS, сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

«На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS», — сказал он в эфире телемарафона

Видео дня

Он отметил, что сейчас у ВСУ есть ракеты, которые стреляют на расстоянии до 70 км, но у США есть ракеты, способные поражать объекты на гораздо большем расстоянии.

«Поэтому я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты. Но в данный момент мы их еще не имеем», — заявил Вениславский.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.