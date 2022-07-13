Украина договаривается с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS — Вениславский
Работа РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)
Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS, сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.
«На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS», — сказал он в эфире телемарафона
Он отметил, что сейчас у ВСУ есть ракеты, которые стреляют на расстоянии до 70 км, но у США есть ракеты, способные поражать объекты на гораздо большем расстоянии.
«Поэтому я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты. Но в данный момент мы их еще не имеем», — заявил Вениславский.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.
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