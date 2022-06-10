Вражеские боеприпасы, изуродованное село и пес Патрон. Как саперы уже более двух месяцев разминируют деоккупированную Черниговщину — репортаж НВ 10 июня, 08:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В течение двух месяцев украинские саперы уничтожили на Черниговщине уже более 26 тыс. взрывоопасных предметов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Село Ягодное, в котором военные РФ держали в подвале и расстреливали украинцев, саперы разминировали три недели. Но до сих пор у спасателей здесь много работы.

По обе стороны дороги, ведущей к ферме, расположенной рядом с селом Ягодное на Черниговщине, стоят сожженные автомобили, техника и разорванные войной деревья. От самого хозяйства почти ничего не осталось: помещение разбомблено, а рядом стоит избитая российская военная техника и лежат неразорванные снаряды.

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Еще два месяца назад здесь дислоцировались российские войска.



— Отсюда до Чернигова — 18 км, — рассказывает НВ Михаил Ильев, руководитель пиротехнической группы управления ГСЧС в области, и указывает на разрушение. — У них здесь были позиции, с которых они выезжали на полевые массивы, отрабатывали артиллерией по самому Чернигову и потом возвращались обратно в Ягодное, которое было оккупировано, — там они держали в подвале школы людей.

Руководителя черниговских саперов ГСЧС Михаила Ильева на выездах всегда сопровождает пес Патрон / Фото: Наталья Кравчук / НВ

В начале апреля русские войска начали бежать из Черниговщины. Но за собой оставили тысячи боеприпасов и заминированные территории. В течение двух месяцев украинские саперы уничтожили в области уже более 26 тыс. взрывоопасных предметов. Но работы здесь до сих пор много.



— Наши оружейники — молодцы: вышли на государственную границу, хорошо держат позиции, — говорит Ильев, которого всегда на выездах сопровождает Патрон — самая известная в соцсетях и в СМИ собака-винюхатель взрывчаток. — Но объем работ для саперов очень велик.



По дороге на ферму лежат сгоревшие автомобили местных жителей / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Патрон крутится у его ног, и медийщики время от времени отвлекаются от слов руководителя пиротехников, чтобы следить за собакой.



Боль фермеров



Бывшая ферма — одно из мест, над которым саперам ГСЧС придется попотеть еще долго. Здесь же россияне сделали еще и склад боеприпасов.



Спасатели осторожно выносят из помещений снаряды и складывают на отдельный участок, ограниченный красными отметками «Стоп, мины!».



Анатолий Васильченко, главный специалист черниговского ГСЧС, объясняет, что его коллеги на этом участке в основном находят артиллерийские снаряды 152 калибра и реактивные снаряды от ракетной системы залпового огня Град.



Анатолий Васильченко, главный специалист черниговского ГСЧС, показывает найденные на территории фермы артиллерийские снаряды / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Это место накрыло ВСУ и разбило склад боеприпасов эрефии [Российской Федерации], — рассказывает Васильченко, стоя на фоне шести сгоревших КАМАЗов. — Пока вы здесь, работы прекращены, — это запрещено делать при вас: мало что может произойти.



Сейчас саперам трудно оценить, сколько еще придется работать на ферме: боеприпасы находятся под завалами, бетонными плитами и сгоревшей техникой. Сначала придется зачистить территорию поверхностно, а дальше — оттягивать все завалы, а из-под них — боеприпасы.



А вот на соседнем агропредприятии, которое ближе к селу Ивановка, саперы собрали всю взрывчатку.



Сюда работники ГСЧС заехали, чтобы забрать уже ранее найденную сотню боеприпасов. Они извлекают металлический контейнер и начинают медленно загружать в него артиллерийские снаряды.



За процессом внимательно наблюдает Владислав Николаенко, сотрудник этого агропредприятия.



— Я вышел посмотреть, что здесь происходит, потому что много людей, — объясняет он свое появление.



Россияне повредили всю технику на территории агропредприятия Владислава Николаенко / Фото: Наталья Кравчук / НВ

После «посещения» россиян, по его словам, на территории предприятия осталось разрушение в зданиях и повреждена техника.



— Они все повредили. — объясняет парень. — Если не взорвали, просто порезали там какие-то трубки, баки прокололи. Только бы повредить! После их ухода практически не осталось рабочей техники.



Сегодня часть уже удалось восстановить. Ведь идет посевная и предприятие продолжает работать. Хотя и с нехваткой рабочих рук: часть работников из-за войны войны уехали.



Пока НВ общается с Николаенко, саперы дозагружают все снаряды. Их осторожно приподнимают краном и опускают в специализированную машину. Последняя должна вывезти опасный груз для уничтожения.



До сих пор не пришли в себя

Самое Ягодное, рядом с которым ведут работы саперы, уже разминировано. После деоккупации спасатели здесь работали почти три недели: проверяли каждый жилой дом и близлежащие территории.

В первые дни апреля, когда украинские военные освободили село, здесь работал и Васильев.



— Все было осквернено, угрюмо и страшно, — вспоминает спасатель. — Еще остались следы жизнедеятельности русских солдат: валялись повсюду их сухпайки, очень много боеприпасов, очень много их сожженной техники вместе с боекомплектами.



Сегодня Ягодное постепенно оживает: взрослые убираются во дворе, дети играют и катаются на велосипедах. Но все это — на фоне разбитых окон, разрушенных построек и сожженных автомобилей.



71-летнего Петра Хлыстуна солдаты РФ удерживали в подвале вместе с почти 400 жителями села Ягодное / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Во дворе одного из домов рубит дрова 71-летний Петр Хлыстун. Его вместе с почти 400 жителями села россияне содержали в тесном подвале школы.



— Ой, не спрашивайте, — взмахивает рукой мужчина, когда НВ спрашивает о том, как чувствует себя сегодня. — И теперь у себя никак не придем.



Русские удерживали крестьян в подвале на протяжении всей месячной оккупации. Им лишь редко позволяли выходить на поверхность.



— Воздуха не хватало, дети, крик, задыхались, — говорит мужчина. — Трудно было…



Хлыстун справляется с дровами у разбитого сарая. Тот горел вместе со всей утварью: велосипедами, инструментами и мопедом сына. Да и в квартире его все выгорело, а что уцелело — россияне разворовали.



Житель Ягодного не сразу понял, что в начале марта в деревню вошли русские войска. Но потом увидел на своем дворе и по селу БТРы и танки с буквой «О», отметкой русских сил из Беларуси.



— Мы попрятались в небольшую кладовку: там у меня есть ванна и туалет, — вспоминает мужчина. — Дверь захлопнула, а они выбили в спальне окно, вскочили в хату и давай там… А что у меня там? Золота нет, бриллиантов тоже.



Далее россияне ворвались в укрытие и сказали выходить, или бросят туда гранату. Хлыстун вместе с женой стали просить, чтобы их не трогали, потому что уже старые. Но россияне разрешили им переночевать в квартире только ночь. А наутро повели под дулами автоматов вместе с остальными крестьянами в подвал школы. Ее здание находится как раз напротив дома Хлыстуна.



Ивану, завхозу школы, тоже сегодня трудно вспоминать время оккупаций. Он ведет НВ в тот же подвал, в котором крестьян удерживали русские солдаты. «Воспоминания не очень приятные. Живые остались и спасибо», — объясняет завхоз.



Иван, завхоз школы, показывает НВ подвал школы, где удерживали россияне в плену почти 400 жителей села Ягодное / Фото: Наталья Кравчук / НВ

И подводит НВ к зеленой двери подвала, по которой красным написано «осторожно, дети».



Внутри прохладно, чувствуется запах плесени. Узкий коридорчик ведет в несколько комнат, где 28 дней просидели жители Ягодного. На стенах здесь еще сохранились рисунки детей и записи взрослых: они считали дни и тех односельчан, которые были расстреляны или умерли в подвале.



— Мертвяки с нами лежали, — вспоминает Иван. — А потом мужчина 4−5 соберем в подвале тамечки, вынесем и просим разрешение, чтобы дали похоронить…



На стенах подвала селяне считали дни и тех односельчан, которые были расстреляны или умерли в подвале / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Тогда здесь умерло 11 крестьян. Еще 20, по разным данным, были расстреляны.



Остатки опасности



Чтобы не пугать крестьян, которые и так пережили много боли и артобстрелы, саперы предупреждают о предстоящих подрывах собранных боеприпасов.



Сегодня — один из таких дней.



Разрушен в результате обстрелов лес. Сегодня здесь саперы уничтожают боеприпасы / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Работники чрезвычайной службы увозят «находки» на удаленную территорию леса и с помощью контролируемого подрыва уничтожают. Саперы рассчитывают радиус разлета осколков так, чтобы они не навредили местному населению и инфраструктуре.



Раздается мощный взрыв, над лесом появляются клубы черного дыма. Местные знают: дежурная партия вражеских боеприпасов обезврежена.



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