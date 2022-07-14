Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в городе Часов Яр: погибли 48 человек 14 июля, 13:41 Поисково-спасательные работы в Часовом Яру длились пять суток. из-под завалов достали тела 48 погибших (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила разбор завалов жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области, разрушенного в результате ракетного удара РФ.

По данным спасателей, из-под завалов достали тела 48 погибших, среди них был 9-летний ребенок.

Удалось спасти девять человека.

Спасатели разбирали завалы пять суток.

Вечером 9 июля российские оккупанты выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.



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