Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в городе Часов Яр: погибли 48 человек

14 июля, 13:41
Поисково-спасательные работы в Часовом Яру длились пять суток. из-под завалов достали тела 48 погибших (Фото:ГСЧС)

Поисково-спасательные работы в Часовом Яру длились пять суток. из-под завалов достали тела 48 погибших (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила разбор завалов жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области, разрушенного в результате ракетного удара РФ.

По данным спасателей, из-под завалов достали тела 48 погибших, среди них был 9-летний ребенок.

Удалось спасти девять человека.

https://www.youtube.com/embed/_0kKX6xtlkc

Спасатели разбирали завалы пять суток.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/3018724551760718/

Вечером 9 июля российские оккупанты выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины Ракетный удар

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