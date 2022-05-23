Страна Героев. Семь примеров доблести украинцев при отражении российской агрессии 23 мая, 06:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Разрушенный комбинат Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

23 мая в Украине отмечают День Героев, отдавая дань всем, кто посвятил жизнь борьбе за свободу и независимость страны. После вторжения российской орды в 2022 году национальный пантеон пополняется каждый день. Более 150 человек с 24 февраля по 23 мая были награждены Золотой звездой Героя Украины.



НВ собрал семь наиболее ярких эпизодов войны, где защитники Украины проявили невероятную самоотверженность и мужество, нанеся врагу сокрушительные потери и разрушив его планы.

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Азов. Сталь

10 апреля — 16 мая 2022 года

Огромный металлургический комбинат в Мариуполе оснащен сложной системой подземных бункеров и коммуникаций, способных выдержать мощные авиаудары. После вторжения РФ 24 февраля Силы обороны Украины заняли позиции на комбинате. В то же время бомбоубежища открыли для мирных жителей, спасавшихся от российских авианалетов.

Со 2 марта россияне осаждали Мариуполь. Они методично уничтожали город, вызвав гуманитарную катастрофу. Защитники были прижаты к промышленным районам на побережье.

10 апреля оккупанты объявили о блокаде комбината Азовсталь и выдвинули обороняющему его полку Национальной гвардии Азов требование сдаться. Впрочем, 12 апреля к азовцам присоединились бойцы 36-й бригады морской пехоты, которым удалось прорваться с комбината имени Ильича.

Началось 35-дневное сражение за Азовсталь, которое по эпичности не имеет аналогов в современной военной истории. Силы нападавших в определенные моменты превосходили число защитников в 15−20 раз. Нацгвардейцы, морпехи и пограничники, находясь в окружении, сдерживали штурмы противника, облегчая тем самым положение ВСУ на других направлениях.

Защитники часто контратаковали, уничтожая бронетехнику и живую силу неприятеля. Тогда захватчики начали разрушать сооружения металлургического комплекса, применяя реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию и подвергая завод бомбардировкам, в том числе с применением стратегической авиации. 21 апреля диктатор Владимир Путин приказал прекратить штурм завода. Однако сокрушительные обстрелы продолжались.

Военно-политическое руководство Украины признало, что вариантов силовой деблокады Мариуполя не существовало. Кремль не согласился на предложенную процедуру экстракции мариупольского гарнизона — вывоз бойцов на территорию третьей страны.

Защитники Азовстали столкнулись с тремя трудностями:

нехватка медикаментов, из-за чего даже незначительные ранения угрожали сепсисом и, как следствие, ампутацией;

дефицит продуктов питания и воды;

необходимость заботиться о десятках гражданских, которые вместе с детьми находились в подземельях.



7 мая при посредничестве ООН удалось начать вывоз мирных мариупольцев с Азовстали. К тому моменту оккупантам удалось занять часть комбината, был уничтожен полевой госпиталь Азова.

16 мая стало известно о договоренности насчет выхода бойцов с заблокированного комбината. Командир полка Азов Денис Прокопенко (Редис) заявил, что выполнит это решение ради сохранения жизни людей. Из укрытий эвакуировали раненых, также начался вывод на оккупированную территорию личного состава украинского гарнизона.

Белогоровка. Переправа

9—12 мая 2022 года

Небольшой поселок в Луганской области до войны был известен разве что меловым карьером (название Белогоровка происходит от цвета склонов). В настоящее время это символ тактической мудрости ВСУ и небрежности российского командования.

Именно в районе Белогоровки ВС РФ намеревались форсировать Северский Донец, чтобы перерезать трассу Бахмут — Лисичанск, которая имеет важное значение для снабжения украинских Сил обороны.

7 мая поселок и его окрестности постоянно бомбили. Областные власти сообщали о гибели 60 мирных жителей — они скрывались в подвале школы, в которую попала бомба.

9 мая россияне приступили к переправе с северного берега реки на южный. Часть колонны с десантом двинулась по понтонному мосту, после чего украинские артиллеристы нанесли удар. Танки и БМП оказались в воде.

Российские машины, еще не доехавшие до моста, стали торопливо разворачиваться, но многие застряли в болотистой местности. Тогда их атаковала украинская авиация.

Тем временем Силы спецопераций производили зачистку на южном берегу. Через несколько дней оккупанты построили еще одну переправу, пытаясь спасти свой десант, успевший перейти реку. Впрочем, и новые понтоны были уничтожены.

Исследователи проанализировали фотографии с беспилотников, которые распространили украинские военные. Выяснилось, что враг в считанные минуты потерял по меньшей мере 73 единицы бронетехники. Число погибших и раненых россиян достигает 485, подсчитали в Институте изучения войны. По данным журналиста Юрия Бутусова, Россия потеряла под Белогоровкой более 100 единиц боевой техники.

Гостомель. Аэропорт

24—27 февраля 2022 года

Международный грузовой аэропорт Антонов в 25 километрах от Киева стал одной из первых целей захватчиков. План России заключался в захвате аэродрома десантом и удержании его до того момента, когда там приземлятся крупные транспортные самолеты Ил-76 с основными силами, которые должны были штурмовать украинскую столицу.

Утром 24 февраля вылетевшие из Беларуси штурмовые вертолеты обстреляли аэропорт ракетами. Впоследствии там высадилось до 300 российских десантников, начавших бой с нацгвардейцами.

В течение следующих трех дней аэродром переходил из рук в руки. Во время одного из авианалетов был уничтожен ангар, в котором стоял самый большой в мире самолет Ан-225 Мрія.

Разбитый самолет Мрія / Фото: Дмитрий Малышев via Facebook

В конце концов ВСУ намеренно уничтожили взлетную полосу аэропорта, вместе с большим количеством техники и персоналом, готовившимся к приему новой порции российских спецназовцев. Врагам удалось закрепиться на аэродроме, однако принимать тяжелые Ил-76 там было уже невозможно. Это существенно ослабило позиции оккупантов, которые в начале войны отводили защитникам Киева не более трех суток.

В начале апреля северная часть Киевской области была освобождена в результате контрнаступления ВСУ.

Змеиный. Пограничники

24 февраля 2022 года

Около 11:30 в первый день войны к украинскому острову Змеиный (скала в Черном море в 120 км от Одессы) подошли два российских военных корабля — крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков. Россияне объявили по радио требование бойцам Измаильского пограничного отряда, находившимся на острове: отключить средства связи, построиться и сложить оружие.

Украинцы отказались. Через некоторое время с крейсера обратились к пограничникам повторно: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?» — «Русский корабль, иди нах*й», — ответил пограничник Роман Грибов. Эта фраза мгновенно стала крылатой, своеобразным девизом всех, кто в Украине противостоит нашествию.

После этого остров был обстрелян из корабельного оружия и с воздуха. Даже в таких условиях пограничники удерживали оборону. Однако вечером стало известно о потере связи с украинскими воинами и захвате Змеиного войсками агрессора. Часть пограничников погибла, часть попала в плен.

Крейсер Москва. Нептун

13—14 апреля 2022 года

Последующие события тоже происходили недалеко от острова Змеиный и тоже с участием ракетного крейсера Москва — флагмана Черноморского флота России. Корабль, вооруженный мощными ракетными и артиллерийскими установками, а также восемью комплексами С-300, выполнял роль защитника всей эскадры и осуществлял воздушное прикрытие наземных сил оккупантов, пытавшихся закрепиться в Херсонской области.

Сообщения о пожаре на борту крейсера начали поступать вечером 13 апреля. Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что российский военный корабль поразили украинские ракеты.

В России не комментировали события до следующего утра. Только тогда вынуждены были признать факт детонации боезапаса на Москве и объявили, что идет эвакуация экипажа. 14 апреля флагман ЧФ РФ затонул.

Это первый случай затопления корабля такого типа с 1982 года, когда Аргентина потеряла крейсер Генерал Бельграно во время войны за Фолкленды. В СНБО Украины заявили, что из 510 моряков погибли 58. Если подсчеты точны, то это самые большие единовременные потери агрессора, сопоставимые разве что с разгромом под Белогоровкой.

Роковые пробоины крейсер получил после попадания двух крылатых ракет, выпущенных береговым комплексом Нептун. Причины, по которым противоракетные комплексы Москвы не среагировали на опасность, окончательно не выяснены. Были предположения, что россияне отвлеклись на украинский БПЛА Байрактар, который вел разведку.

Харьков. Терроборона

24 февраля — 14 мая 2022 года

Российские танки выехали на Окружную дорогу второго по величине города Украины в первые часы вторжения. Там их остановили бойцы ВСУ и Нацгвардии.

26 февраля оккупанты совершили попытку прорыва. Танки и БТР врага были сожжены в восточных окрестностях Харькова и в отдаленном районе Пятихатки.

Впрочем, на следующее утро колонна легкобронированной техники и тентованные грузовики въехали в город через Алексеевский жилмассив на северо-западе. Еще одна группа спецназа вошла с юга. Далее россияне разделились на мелкие группы, часть двинулась в сторону центра.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, замысел украинского командования заключался в том, чтобы создать иллюзию «легкой прогулки». Оккупантам разрешили зайти вглубь города, якобы «брошенного на произвол судьбы», а потом дело в свои руки взяла территориальная оборона.

Узнав о местонахождении разрозненных отрядов диверсантов, мобильные отряды защитников внезапно атаковали их. Застигнутые врасплох россияне стали сдаваться в плен.

Упрямство демонстрировала только одна команда российского спецназа, которая засела в школе. Сдаться враги отказались. Ближе к вечеру украинские добровольцы штурмовали школу, все диверсанты были уничтожены.

Поняв, что попытки захватить Харьков наземными силами обречены на провал, россияне подвергли город ракетному террору. За время войны уничтожено около трети жилого фонда, здания облгосадминистрации, управления полиции, двух вузов и т. д.

В конце марта украинцы начали контрнаступление, вытесняя оккупантов из пригородов. Ударным подразделениям ВСУ помогали батальоны терробороны, которые производили зачистку освобожденных сел вокруг Харькова. К середине мая удалось отодвинуть противника на 15 и более километров от окрестностей, количество обстрелов города ощутимо уменьшилось.

Чернобаевка. 20:0

7 марта — 15 мая 2022

Село в 10 километрах от Херсона превратилось в один из непостижимых феноменов войны, которую российский агрессор ведет против Украины. В Чернобаевке расположен военный аэродром, очевидно, россияне планировали превратить его в форпост для наступления на Николаев и Одессу.

Село было захвачено в первые дни вторжения. Туда стали прибывать из Крыма военные вертолеты.

7 марта херсонцы сообщили о сильных взрывах со стороны Чернобаевки. Массированный тройной артудар ВСУ привел к уничтожению 49 вертолетов и многочисленной наземной техники.

15 марта Оперативное командование Юг отчиталось о сожжении там пяти вертолетов, а 16-го — еще семи, кроме того, сдетонировали завезенные на аэродром боеприпасы.

В марте Чернобаевку «накрывали» 12 раз. Там погибли два российских генерала, сгорело бесчисленное количество автомобилей, а также несколько установок залпового огня Смерч, из которых враги обстреливали Николаев.

После шестого случая «проклятое» для россиян место упомянул в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский: «Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью — такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой».

В Сети публиковали бесчисленное количество мемов.

Однако счет увеличивался и в апреле, и в мае. Еще восемь раз ВСУ успешно били по пристрелянным точкам, уничтожая склады с боеприпасами, автомобильную технику и живую силу агрессора.

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