Враг на дне Северского Донца. Почему разгром россиян под Белогоровкой сопоставим с потерей крейсера Москва и чем ВСУ поразили оккупантов 20 мая, 14:51 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная понтонная переправа через Северский Донец, которую пытались навести россияне возле поселка Белогоровка (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS)

Разгром российских сил, пытавшихся форсировать реку Северский Донец вблизи поселка Белогоровка в Луганской области, называют одним из крупнейших локальных поражений армии РФ с начала вторжения.

Несмотря на то, что в регионе до сих пор продолжаются тяжелые бои, благодаря чрезвычайному профессионализму ВСУ этот эпизод уже вошел в историю войны с Россией как знаковый.



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НВ напоминает самое важное, что следует знать о разгроме россиян под Белогоровкой.

Удар по школе в Белогоровке и наведение понтонной переправы: чего пытались добиться оккупанты

В поселке Белогоровка (Северодонецкий район Луганской области) до начала российского вторжения проживало около 1 тыс. человек. Однако в начале мая 2022 года этот маленький населенный пункт обрел исключительное стратегическое значение на военных картах.

Именно в этом районе российские войска пытались форсировать реку Северский Донец – естественный барьер между ВСУ и оккупантами на самых горячих участках фронта. Успешный прорыв и развитие наступления российской армии под Белогоровкой могло бы дать ей возможность взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут, которую председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай называет «дорогой жизни» — именно она соединяет регион с подконтрольными Украине территориями. Кроме того, такой прорыв мог бы увеличить угрозу окружения части украинских сил , защищающих Северодонецк и Лисичанск.

7 мая армия РФ прибегла к «подготовительным» действиям, нанеся авиаудар по школе в Белогоровке, где укрывались почти 90 гражданских лиц. Около 60 из них числятся погибшими.

Вечером 8 мая Сергей Гайдай впервые сообщил о том, что россиянам удалось навести понтонный мост через Северский Донец и даже переправить определенное количество техники на другой берег, из-за чего Белогоровка превратилась в очаг ожесточенных боев. «Если [оккупанты] закрепятся, смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганскую область — это будет означать потерю единого пути в безопасность и пути сообщения с другими областями, — добавил Гайдай в утренней сводке 9 мая, когда в Москве помпезно праздновали День победы. — Сегодняшний день решающий. Будем сражаться за «дорогу жизни" […] Верим в ВСУ! Чем бить орков - есть. Как реку перешли, так назад и поплывут».

Вооруженным силам Украины удалось реализовать такие надежды почти буквально: в последующие дни украинские защитники разрушили несколько таких переправ, заставив россиян бежать даже вплавь. При этом было уничтожено огромное количество техники и личного состава врага, сопоставимое с комплектацией 1-2 батальонно-тактических групп (БТГ) РФ.

Фото: Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS

Белогоровка как новая Чернобыевка: какие потери и как именно ВСУ нанесли россиянам

По данным журналиста Юрия Бутусова, самая активная фаза боев в районе Белогоровки продолжалась 5-13 мая, а отпор российским войскам здесь дали подразделения 58-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой, 128-й горно-пехотной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

При мощной артиллерийской поддержке украинским военным удалось не только уничтожить первоначальную переправу и вражеские силы, пытавшиеся создать первый плацдарм, но и разбить еще несколько попыток РФ навести понтоны. В то же время на небольших участках земли по оба берега реки, где скопилась российская техника, было за короткое время уничтожено едва ли не рекордное количество оккупантов и их вооружения.

По данным New York Times, российские командиры отправили форсировать Северский Донец под Белогоровкой около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии РФ.

Как минимум 485 из них были уничтожены украинскими защитниками вместе с более чем 80 единицами российской техники, подсчитал Институт изучения войны. Это самые осторожные оценки: по данным Юрия Бутусова, Россия потеряла под Белогоровкой более 100 единиц боевой техники .

Схожие оценки привел м аналитик Павел Войлов, который скрупулезно обобщил все доступные фото и видео из Белогоровки и обнародовал детальную базу данных о разгроме оккупантов при попытке форсировать Северский Донец. В этой базе – 110 объектов (техника и инженерные сооружения) в Белогоровке и ее окрестностях. Среди них - танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, буксирно-моторные катера, необходимые для наведения переправы, и другая техника РФ, в частности:

58 уничтоженных и затонувших объектов, они на карте ниже отмечены красным цветом ( 10 танков, 31 БМП, 3 боевых машины десанта, 3 плавучих бронетранспортера-тягача, 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 1 десантный БТР, 2 буксирно-моторных катера, 1 автомобиль понтонного парка и 6 неизвестных объектов)

10 танков, 31 БМП, 3 боевых машины десанта, 3 плавучих бронетранспортера-тягача, 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 1 десантный БТР, 2 буксирно-моторных катера, 1 автомобиль понтонного парка и 6 неизвестных объектов) 31 возможно уничтоженный или поврежденный объект, обозначены цветом хаки ( 2 танка, 9 БМП, 4 плавучих бронетранспортера-тягача, 1 плавучий транспортер, 9 автомобилей понтонного парка, 3 понтона на берегу и 3 неизвестных объекта);

2 танка, 9 БМП, 4 плавучих бронетранспортера-тягача, 1 плавучий транспортер, 9 автомобилей понтонного парка, 3 понтона на берегу и 3 неизвестных объекта); 4 объекта без видимых повреждений, показаны белым цветом ( 2 танка, 1 БМП и 1 неизвестный объект).

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Цифрами отмечены поврежденные или уничтоженные объекты в районе попытки сил РФ форсировать Северский Донец под Белогоровкой / Инфографика: Pavel Voylov via Facebook

«Общее количество уничтоженных, затонувших, возможно уничтоженных или поврежденных объектов на сегодняшний день [18 мая] - 89 единиц, - подытожил Войлов. — Из этого количества часть объектов, возможно, только повреждена, но, с другой стороны, очень мало фото- и видеоматериалов по Белогоровке-северной, там удалось пока привязать только один достоверно уничтоженный объект. Учитывая, что противник в результате сражения был оттуда вынужден отойти назад к переправе, его потери там, скорее всего, недосчитаны».

По информации источников профильного портала Defence Express, после сокрушительного поражения под Белогоровкой остатки 74-й мотострелковой бригады отводят с территории Украины в Воронежскую область РФ из-за полной потери боеспособности. Согласно этим данным, все три мотострелковых батальона этой бригады разбиты, а в танковом батальоне из 31 машины осталось только пять танков, способных двигаться собственным ходом. Важно, что именно эта бригада с начала вторжения действовала под Черниговом и Нежиным, где уже понесла потери, а после бегства оккупантов из Черниговской области была переброшена на Изюмское направление.

Юрий Бутусов, посетивший место боя под Белогоровкой вскоре после успешной контратаки ВСУ, рассказал, что сначала врагу удалось переправить на контролируемый украинскими силами берег реки несколько десятков единиц техники. Оккупанты пытались закрепиться на участке площадью 1,5 × 1 км, «и это могло быть - и было - для нас действительно большой проблемой». «Но наши войска в очень сложных условиях, когда обстановка менялась, вступили в бой, и атаками нашей пехоты было остановлено продвижение врага на плацдарме. И после того, как пехота сдержала дальнейшее наступление, артиллерия прицельно размолотила российскую технику, российские резервы, российскую пехоту – теперь все выбито с нашего берега Северского Донца», – рассказал Бутусов в видео от 15 мая по возвращении из Белогоровки.

А YouTube-канал Український свідок, собирающий документальную хронику войны с Россией, обнародовал видео «кладбища» российской техники из района, где вражеская армия пыталась форсировать Северский Донец. Эти кадры снять одним из украинских военных, участвовавших в боевых действиях.

Приблизительно в те же дни россияне пытались переправиться через реку еще и в районе Дроновки, расположенной в 12 км западнее Белогоровки — однако и там потерпели неудачу.

В 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского рассказали, что российские войска пытались создать неподалеку от села Дроновка три плацдарма.

«Но героизм и стойкость пехоты, артиллерии, танкистов 30 ОМБр и других подразделений ВСУ позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери», — добавили украинские военные, обнародовав соответствующее видео.

На нем зафиксировано уничтожение около 15 единиц военной техники противника, в том числе трех БМП, двух танков, понтонов, катеров, амфибийных и инженерных машин, сообщает Defence Express.

Последствия и оценки разгрома врага под Белогоровкой

По состоянию на 20 мая в Луганской области продолжаются тяжелые бои, оккупанты уничтожают здешние города и села, а российские силы до сих пор контролируют один из берегов Северского Донца. Впрочем, новые попытки форсировать реку возле Белогоровки пока не зафиксированы. «Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это возможно осуществить, — сообщил 17 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, — Сами рашистские военные отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делает все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от дороги жизни».

Фото: Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS

Между тем, мировые медиа и военные аналитики анализируют разгром российских сил под Белогоровкой и отмечают незаурядное значение этого успеха ВСУ — независимо от дальнейшего развития событий.

NYT отмечает, что если данные о почти пяти сотнях убитых при форсировании реки оккупантов подтвердятся, это будет одно из самых больших по числу потерь сражений войны с РФ. Издание напоминает, что на затопленном российском крейсере Москва находилось около 500 человек, однако их судьбу в РФ умалчивают, точное число погибших до сих пор неизвестно.

Между тем Институт изучения войны в своих сводках отмечал, что в результате разгрома под Белогоровкой российская армия «вероятно, упустила момент для крупномасштабного форсирования реки Северский Донец». «Попытка форсирования реки продемонстрировала невкроятный дефицит тактического здравомыслия [со стороны РФ в этой операции] - на спутниковых фото видно (уничтоженную) российскую технику, плотно скопившуюся на обоих концах (разрушенного) моста, что очевидно позволило украинским артиллеристам уничтожить сотни военных и десятки машин», — подчеркивают аналитики Института. Отдельно они обратили внимание, что разгром под Белогоровкой спровоцировал шквал критики в адрес военного командования РФ даже среди прокремлевских военных блогеров.

Среди них — Юрий Подоляка, российский блогер с 2,1 млн подписчиков в Telegram-канале, заявивший в одном из недавних видео: «Я долго молчал. Последней каплей, переполнившей мое терпение, стали события под Белогоровкой, где по глупости – подчеркиваю, по глупости российского командования – была сожжена как минимум одна батальонно-тактическая группа, возможно, две».

Как считают аналитики Института изучения войны, на фоне информационной закрытости российского общества и усилий пропаганды, замалчивающей реальную картину событий в Украине, комментарии таких блогеров «могут разжечь в России нарастающие сомнения относительно ее перспектив в этой войне и компетентности российского военного руководства».

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