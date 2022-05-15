Юбилейный. ВСУ нанесли 20-й удар по оккупантам в Чернобаевке — Арестович 15 мая, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные снова атаковали российских оккупантов в Чернобаевке (Фото:Twitter)

Украинские защитники в 20-й раз ударили по складам с боеприпасами в Чернобаевке Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.

«20-я Чернобаевка. Удар был в 12:00. Детонация все еще продолжается», — написал Арестович.

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