Юбилейный. ВСУ нанесли 20-й удар по оккупантам в Чернобаевке — Арестович
Украинские военные снова атаковали российских оккупантов в Чернобаевке (Фото:Twitter)
Украинские защитники в 20-й раз ударили по складам с боеприпасами в Чернобаевке Херсонской области.
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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.
«20-я Чернобаевка. Удар был в 12:00. Детонация все еще продолжается», — написал Арестович.
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