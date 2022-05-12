«Необходимо согласие всех трех сторон». Что такое экстракция, о которой просят защитники Мариуполя, заблокированные на Азовстали 12 мая, 17:09 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Раненый защитник Мариуполя в укрытии на заводе Азовсталь (Фото:АЗОВ — Маріуполь via Telegram)

Защитники Мариуполя, заблокированы российскими войсками на территории завода Азовсталь уже около двух месяцев. Среди них болле 600 раненых. Несколько раз защитники Мариуполя просили применить к ним процедуру экстракции (extraction).

НВ рассказывает, что известно об этой процедуре и каким образом она может быть осуществлена.

Что такое экстракция

Процедура экстракции (extraction, также может применяться слово exfiltration — эксфильтрация) — это процесс вывода личного состава какой-либо армии из враждебной среды, в район, контролируемый дружественными силами.

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Экстракция бывает дружественной — когда подвергающиеся экстракции люди согласны на нее (в таких случаях речь обычно идет о бойцах, взятых в плен или окруженных врагом) и вражеской — когда подвергающиеся экстракции не согласны на нее и перемещаются принудительно с возможностью столкновений с врагами (примером последней является захват и транспортировка в Израиль для суда нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана израильскими агентами Моссада 11 мая 1960 года).

Одним из примеров дружественной экстракции является операция Канадская хитрость — спасение шестерых американских дипломатов, которым удалось избежать захвата в заложники в посольстве США в Иране во время Исламской революции 1979 года. Дипломатов выдали за съемочную группу научно-фантастического фильма Арго, выдав им канадские паспорта, благодаря чему им удалось покинуть Иран.

Как экстракцию трактуют в Украине

8 мая военный эксперт Олег Жданов объяснил в эфире Радио НВ, как проходит экстракция бойцов одной из воюющих стран.

«Экстракция — это, когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну. То есть, они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу», — рассказал Жданов.

Он подчеркнул, что для осуществления экстракции бойцов Азовстали необходимо согласие всех трех сторон.

«То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна, которая возьмет на себя обязательство экстракции наших военнослужащих», — сказал Жданов.

27 апреля исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский в обращении из заблокированного Мариуполя, с призывом к экстракции бойцов, привел в пример события в Дюнкерке во время Второй Мировой войны:

«После прорыва линии Мажино 10 мая 1940 года и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, и остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк.

Войскам союзников, скопившимся на побережье, угрожала катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал «не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км» и не использовать против блокированной группировки танки.

Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году назвал события в Дюнкерке «чудесным избавлением». Похвалы Черчилля предназначались спасательной операции, в рамках которой 338 226 французских и британских солдат были эвакуированы с пляжа и гавани города Дюнкерк во Франции".

О чем именно просят бойцы Азовстали и насколько это реально

30 апреля Волынский обратился с просьбой о применении процедуры экстракции и эвакуации защитников Мариуполя на территорию Турции к президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Его обращение показали в эфире турецкого телеканала Habertürk TV.

Волынский подчеркнул, что мариупольский гарнизон ведет бои в полном российском окружении уже 65 дней. На тот момент на заводе Азовсталь находились около 600 военных с ранениями разной степени тяжести, которые нуждаются в помощи. Также там находились раненые гражданские. В укрытиях на Азовстали были сотни мирных жителей и десятки детей, младшему из которых — четыре месяца. Часть гражданских с тех пор эвакуировали.

Волынский также обращался за помощью к Илону Маску, а жены двух офицеров Азова 11 мая встретились с папой Римским Франциском, который, по их словам, пообещал сделать все возможное для освобождения защитников Мариуполя.

12 мая нардеп Мустафа Джемилев в конце апреля получил обращение командира Азова к Президенту Эрдогану, которое сразу перевели на турецкий язык и передали лидеру Турции.

«Мариуполь — наша боль и гордость. Вклад воинов — защитников Мариуполя в нашу независимость просто неоценим. Они выполнили свой долг, но сейчас их надо спасать. Я получил письмо от командира Азова к Президенту Эрдогану. Мы сразу перевели его на турецкий и отправили лидеру Турции», — заявил Джемилев во время брифинга.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что неделю назад в Украине был советник Эрдогана, который рассказал о попытках Турции помочь спасти защитников Мариуполя.

«Эрдоган дважды разговаривал с путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен», — сообщил Джемилев.

Он добавил, что сейчас идет поиск вариантов спасения бойцов.

20 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар в видеообращении заявил, что военный гарнизон на Азовстали готов «эвакуироваться из Мариуполя при поддержке третьей стороны со своим стрелковым оружием, чтобы спасти вверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых, забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, не подконтрольной России».

По данным вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия блокирует все возможные варианты эвакуации защитников Мариуполя. 11 мая Верещук заявила, что Украина предложила России обменять тяжелораненых военнослужащих из Азовстали на пленных россиянпо стандартным правилам обмена военнопленных. Она подчеркнула, что Россия не соглашается на процедуру extraction, поэтому Украина ищет другие варианты.

Верещук добавила, что договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

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