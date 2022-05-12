«Рана будет заживать поколениями». Интервью с главой ОВА Синегубовым — об освобождении Харьковщины и бесчеловечных поступках оккупантов 12 мая, 18:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Радио НВ рассказал, как Вооруженные Силы постепенно освобождают оккупированные территории, которые после себя оставляют российские захватчики, и сколько коллаборантов уже выявили правоохранители.



Война России против Украины — главные события 12 мая

— Что происходит в Харьковской области? Слышим положительные новости о том, что наши ВСУ освобождают населенные пункты.

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— В Харькове благодаря работе наших Вооруженных Сил, ценой собственной жизни, борются за каждый метр нашей территории. У нас относительная тишина. Конечно, [военные] продвигаются дальше, освобождая наши территории.

Когда освобождаются те или иные территории, это не значит, что туда можно ехать сразу местному населению и выезжать из него тоже. Это крайне опасно: враг обычно вблизи этих населенных пунктов часто ведет прицельный огонь по гражданским автомобилям, автобусам, когда видит, что люди пытаются эвакуироваться. Я призываю прислушиваться к официальным заявлениям наших военных: мы сразу сообщим, когда это будет относительно безопасно, потому что враг минирует абсолютно все.

Недавно освобожденные Циркуны продемонстрировали, что заминированы частные дома, детские кроватки, детские сады, школы, административные здания, обочины… Мины разбросаны абсолютно повсюду вдоль дороги, детонируют от любого прикосновения к ним. И у нас, к сожалению, уже есть жертвы среди гражданского населения, поэтому просьба очень осторожно вести себя на этих территориях.



Уничтоженный Вооруженными Силами Украины российский танк вблизи села Старый Салтов в Харьковской области. 9 мая 2022 года. / Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

— Какие сейчас самые горячие точки в области?

— Там, где ВСУ проводят военные операции по освобождению наших территорий — север и восточное направление нашей области. Конечно, горячей точкой остается изюмское направление, где мы продолжаем фиксировать военные преступления оккупантов. Когда завершили разборку завалов пятиэтажки, которая была полностью разрушена где-то в начале марта этого года, к сожалению, мы зафиксировали 44 тела погибших гражданских лиц. Таких жилых домов остается еще несколько.

— Ситуация достаточно непростая. Изюмское направление самое горячее, я так понимаю.

— Да-да. Враг постоянно пытается прорвать позиции ВСУ, наши [военные] проводят контратаки. Для врага это стратегическое направление: хотят сделать себе коридор для выхода на Луганскую и Донецкую область. Если это удастся, то не исключено, что враг по этому направлению может пойти и на харьковскую территорию.

— Как сейчас возрождается малый бизнес? Наконец, ведь, работать надо, экономику поднимать, посевная кампания уже почти прошла. Как люди снова учатся жить в таких сложных условиях?

— Люди массово возвращаются в Харьков. В Укрзалізниці добавляют вагоны в рейсовые поезда, потому что не хватает мест. Люди возвращаются, чтобы убедиться в сохранении своего имущества, продолжить свой бизнес или, как вы правильно подметили, фактически начать его с начала. Конечно, мы содействуем нашим сельхозпредприятиям, чтобы они проводили там, где это относительно безопасно, посевную кампанию. Однако [вчерашний] случай — абсолютно циничный: боевой самолет врага залетел в Балаклейский район, прямой наводкой попал в обычный сельскохозяйственный трактор, выполнявший полевые работы, и уничтожил его. Тракторист был очень сильно ранен. Он сейчас в очень критическом состоянии находится в лечебном учреждении.

Этими действиями враг пытается поставить нас в крайне затруднительное положение. И все равно мы возрождаемся — в большинстве случаев по-новому и, конечно, стараемся жить в совершенно новых условиях, потому что экономику мы должны поднимать.

Разрушенное село поблизости Харькова. 11 мая 2022 года / Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

— Насколько безопасно сейчас находиться в Харькове. Рекомендуете ли вы людям возвращаться?

— Разумеется, я не могу рекомендовать людям вернуться в Харьков, потому что находиться на улицах без необходимости слишком опасно. «Прилететь» может в любой город, на любую детскую площадку, в парк, кафе и т. д. И это мы фиксируем, к сожалению. Учитывая то, что людей на улице становится все больше, то и жертв от этого, конечно, может быть больше.

Люди возвращаются в населенные пункты, как только услышали известие об освобождении, и подвергаются опасности. Мы зафиксировали расстрелянную колонну гражданских людей, выехавшую из волчанского направления. Это люди, которые в Русской Лозовой пытались уехать, и враг их расстрелял. Это люди в Циркунах, которые взорвались на растяжках в собственном дворе. Слишком опасно находиться в Харькове.

Вместе с тем мы не можем запретить людям возвращаться, потому что ради этого мы воюем, и наши Вооруженные Силы проливают за это свою кровь.

— Сколько времени понадобится, чтобы люди смогли безопасно вернуться на освобожденные территории?

— Должно сложиться несколько условий. Во-первых, мы должны вместе с Вооруженными Силами создать условия для подразделений ГСЧС для разминирования. Под минами, под снарядами, под артиллерией работать слишком тяжело — мы теряем узкопрофильных специалистов на поле боя фактически.

Как только мы отодвинем врага на более безопасный участок, понимаем, что это будет относительная безопасность, тогда сразу подразделения ГСЧС приступают к разминированию. Согласно предварительным консультациям, на населенный пункт Циркуны им нужно несколько недель. Вот такие временные рамки.

То же самое касается и критической инфраструктуры. Мы в этом населенном пункте напрямую были, общались с людьми. Должны возобновить газоснабжение, электроснабжение, а для этого нам тоже понадобится время и определенные условия для работы специалистов.

Циркуны после освобождения от оккупантов. Харьковская область / Фото: Олег Синегубов / Facebook

— Наблюдаете ли вы, что на временно оккупированных территориях захватчики пытаются установить свою «власть», как-нибудь закрепиться?

— На волчанском направлении они цинично пытались отпраздновать свою победу на 9 мая под лозунгом «русского мира». Мы ежедневно общаемся с местными жителями, с руководителями территориальных общин, все они ждут возвращения территорий под контроль Украины. Люди верят, что скоро придет мир и освобождение от оккупации.

Хочу подчеркнуть, что каждый, кто предал Украину, предал свой народ, а особенно руководители территориальных общин, получит свое по закону. На минувшей неделе первых два подозрения в государственной измене были вручены уже не заочно, а непосредственно людям. Это один из руководителей территориальных общин (которая, кстати, была уволена) и секретарь одного из поселковых советов. Это показательно. Люди верят в наши правоохранительные органы, и это очень хорошо.

— Сколько вообще предателей, коллаборантов уже в вашей области выявлено?

— Подозрения, которые объявлены, в том числе и заочно, а также готовящиеся для объявления, — это около 15 человек.

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— А можете назвать каких-то людей?

— Я назову общины: это Волчанская, Купянская, Балаклейская, Старосалтовская, Ольховская общины и другие по этим направлениям.

— Они хотели сотрудничать с российскими властями?

— Согласно информации следственных органов, органов прокуратуры они не пытались, а сотрудничали и организовывали работу с врагом на месте.

— Недавно общался с мэром Мариуполя. Он очень откровенно обвинял фракцию ОПЗЖ в городском совете в том, что они очень тесно сотрудничали с российскими захватчиками и были корректировщиками огня. Вы такую же ситуацию наблюдаете?

— Все зависит не от цвета партии, а от проживающего человека с определенной историей отношений с оккупантами, с врагом, — это очень прослеживается. Не может человек просто говорить, что 20 или 30 лет был проукраинским, а за один день сменил свои взгляды, нет. Это человек, который или связан бизнесом (законным или незаконным) или определенный промежуток времени проживал на той территории и был завербован, а затем вернулся в Украину. У каждого есть своя история, но прослеживается определенная логика. То есть это не спонтанное решение под дулом автомата.

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— Что происходит на оккупированных территориях? Недавно была новость о том, что в селе Борова оккупанты начали проводить перепись бытовой техники у людей. Пытают ли наших людей, есть ли там фильтрационные лагеря?

— На волчанском направлении есть информация, что на одном из промышленных предприятий, все оборудование которого было вывезено в Российскую Федерацию, они устроили тюрьму, фактически концлагерь, где заставляют людей сотрудничать с ними.

На изюмском направлении у нас была информация, что враг пытался проводить призывную кампанию и заставлял вливаться в ряды вооруженных сил российской федерации.

В Циркунах, когда они были под оккупацией, там стояли кадыровцы,представители бурятов и «ДНР», которые вели себя крайне не по-человечески, беспринципно, без всякой морали. Они выносили из домов абсолютно все, начиная от бытовой посуды, принадлежностей до стиральных машин. Люди даже пытались объяснить: если у вас нет централизованного водоснабжения, оно у вас не будет работать. Они принимали это как определенные трофеи, даже не понимая принципа действия этих устройств.

Обстрелянное здание в Циркунах / Фото: Олег Синегубов / Facebook

На балаклейском направлении тоже мы уже фиксируем бесчеловечное отношение. Город полностью находится под оккупацией, никому не разрешают уезжать и заезжать. Мы не можем туда доставить гуманитарную помощь. Доводят до кризиса город, местное население, заставляя сотрудничать с РФ, принимая некую мизерную гуманитарную помощь. При этом устраивают [съемки на] камеры для своих пропагандистских телеканалов.

— То есть они морят людей голодом, чтобы заставить сотрудничать.

— Да, это их тактика. Затем обвиняют украинские власти в том, что они не обеспечивают им достойных условий не только для жизни, а и для существования, придя с оружием на нашу территорию.

— Как меняется отношение харьковчан, людей из области к россиянам?

— Мы общаемся с теми людьми, которые непосредственно находились в Харькове под бомбами, под взрывами; и с теми, которые были вынуждены эвакуироваться и сейчас возвращаются. Те люди, которые находятся на освобожденных территориях (Русская Лозовая, Черкасская Лозовая, Циркуны), все очень радостно воспринимают приход Вооруженных Сил Украины и их освобождение.

И даже если у кого-то были другие взгляды где-то внутри (можем это наблюдать, когда населенный пункт находится вблизи границы с РФ), все равно все как один говорят, что [россияне] — это просто нелюди. Они против себя настроили людей на века. Не на 10 лет, не на 20, а на поколение.

Мы все сможем отстроить, возобновить. В Харькове сейчас улицы убраны, хотя здания разрушены, однако жизнь у нас продолжается. Мы не сможем вернуть одно — это потерянные семьи, потерянные жизни детей, близких, матерей, родителей. Вот это, к сожалению, рана, которая не будет заживать целые поколения.

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