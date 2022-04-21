Путин приказал отменить штурм Азовстали в Мариуполе 21 апреля, 10:12 Цей матеріал також доступний українською Путин заявил, что не считает целесообразным штурм промзоны Мариуополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в захваченном российскими войсками городе Мариуполь Донецкой области, назвав его нецелесообразным.

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В укрытиях металлургического комбината находятся военнослужащее мариупольского гарнизона, в частности полк Национальной гвардии Азов, морские пехотинцы, пограничники и полицейские, а также не менее 1000 гражданских: преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.

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«Предполагаемый штурм промзоны Азовстали считаю нецелесообразным, приказываю его отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела», — заявил Путин на встрече с Шойгу, которую транслировали российские телеканалы.

Он также утверждает, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь.

Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, которы отклонили все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен.

Бойцы полка Азов показали, как Мариуполь выживает под постоянными обстрелами https://www.youtube.com/embed/WWtivnhRfYo

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

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Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил, что вместе с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.

До останнього патрона: полк Азов обороняє Маріуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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