«Ну вот и все». Защитник Мариуполя показал прощальные фото с Азовстали 20 мая, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Военный показал фото с завода Азовсталь (Фото:Орест/twitter.com)

Украинский военный Дмитрий Козацкий (позывной Орест) 20 мая опубликовал в своих соцсетях фото с завода Азовсталь в Мариуполе.

«Ну вот и все. Спасибо за убежище, Азовсталь — место моей смерти и моей жизни», — написал он.

Фото: Орест/twitter.com

«Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в самом лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — добавил боец и опубликовал несколько фото.

Видео дня

Фото: Орест/twitter.com

Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных.



17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории Азовстали украинских военных.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.