«Ну вот и все». Защитник Мариуполя показал прощальные фото с Азовстали

20 мая, 11:15
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Военный показал фото с завода Азовсталь (Фото:Орест/twitter.com)

Военный показал фото с завода Азовсталь (Фото:Орест/twitter.com)

Украинский военный Дмитрий Козацкий (позывной Орест) 20 мая опубликовал в своих соцсетях фото с завода Азовсталь в Мариуполе.

«Ну вот и все. Спасибо за убежище, Азовсталь — место моей смерти и моей жизни», — написал он.

Орест/twitter.com
Фото: Орест/twitter.com

«Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в самом лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — добавил боец и опубликовал несколько фото.

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Орест/twitter.com
Фото: Орест/twitter.com

Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории Азовстали украинских военных.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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