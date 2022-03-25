В результате 10-го разгрома россиян в Чернобаевке убит командующий 49-й армией ВС РФ
Яков Резанцев был убит в результате уже 10-го разгрома российских войск в Чернобаевке (Фото:@buch1004/Twitter)
Украинские военные ликвидировали очередного представителя высшего военного руководства ВС РФ.
Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Наши войска уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. И это произошло, вы будете сильно смеяться, на аэродроме Чернобаевка», — рассказал он.
Других подробностей операции Арестович не привел.
Это уже 10-й по счету разгром российских войск в Чернобаевке с тех пор, как они захватили находящийся там аэродром, пытаясь удержать его под своим контролем, несмотря на постоянные удары ВСУ.
Сколько именно военнослужащих ВС РФ было ликвидировано украинскими военными в этот раз, пока неизвестно.
Что касается российских генералов, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, то, согласно данным СНБО, вместе с Резанцевым их уже семеро.
Ранее сообщалось о гибели генерал-майоров Олега Митяева, Андрея Колесникова, Виталия Герасимова, Андрея Суховецкого, Магомеда Тушаева и генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.