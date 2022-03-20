Чернобаевка войдет в историю войн — Зеленский

20 марта, 05:41
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Зеленский отметил действия ВСУ в уничтожении российской техники в Чернобаевке (Фото:Офис Президента Украины)

Зеленский отметил действия ВСУ в уничтожении российской техники в Чернобаевке (Фото:Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что село Чернобаевка на Херсонщине, где ВСУ шесть раз уничтожили технику оккупантов, войдет в историю войн.

В своем обращении он заявил, что украинские защитники шесть раз уничтожали захватчиков под этим селом, и шесть раз они все равно туда приходят.

«Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими, какие они являются — бездарными, способными просто сдать своих людей на убой», — отметил Зеленский.

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О попытках оккупантов закрепиться в Чернобаевке уже создано много мэмов. Ранее НВ собрал самые лучшие посты.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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