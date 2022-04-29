На заводе Азовсталь завалило операционную: заложниками стали более 500 человек, погиб военный — УП 29 апреля, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты всю ночь атаковали Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Под завалами полевого госпиталя на заводе Азовсталь погиб как минимум один украинский защитник. Еще около сотни до того раненых бойцов получили очередные контузии, пишет Украинская правда со ссылкой на начальника пресс-службы полка Азов.

«В результате обстрела произошел обвал части помещения, была завалена операционная. Заложниками стали более 500 раненых и врачей. Обстрел был целенаправлен, именно на полевой госпиталь», - сказал он.

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По его словам, сразу после авиабомбардировок начались обстрелы из корабельной артиллерии. Раненые находились в полуразрушенном хранилище и ничего не могли сделать с пожаром, произошедшим в результате обстрела. Под завалами был похоронен как минимум один раненый. Бойцы получили новые ранения и очередные контузии.

«Мы не знаем, как нам в таких условиях защитить тех, кто защищал Украину с начала войны и полномасштабного наступления оккупанта и кто уже не может держать оружие в руках. Мы призываем весь мир обратить внимание на вопиющее нарушение Женевской конвенции и помочь нам спасать тех, кто спас всю Украину», — добавил азовец.



По словам собеседника УП, почти 100 находящихся на Азовстали украинских защитников получили контузии.

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